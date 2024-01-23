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Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan alınan Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu belli oldu! İşte yıldız ismin kaçıracağı maçlar

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.01.2024 16:24 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da savunmanın bel kemiği olan Abdülkerim Bardakcı son oynanan Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edememişti. Tecrübeli oyuncunun son durumu merak edilirken, Sarı-Kırmızılı kulüpten konuyla alakalı açıklama geldi. İşte detaylar...

Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın son oynadığı Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiği duyuruldu.

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İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

"Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

3 HAFTA YOK

3 HAFTA YOK

Milli oyuncunun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 32 maçta 5 gol attı.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR...

KAÇIRACAĞI MAÇLAR...

Abdülkerim Bardakcı 3 hafta sahalardan uzak kalacağı dönemde Galatasaray'ın ligdeki fikstürü şöyle...

İSTANBULSPOR 

GAZİANTEP FK 

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