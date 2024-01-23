Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan alınan Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu belli oldu! İşte yıldız ismin kaçıracağı maçlar

Galatasaray'ın son oynadığı Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiği duyuruldu.
"Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."
Milli oyuncunun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 32 maçta 5 gol attı.
Abdülkerim Bardakcı 3 hafta sahalardan uzak kalacağı dönemde Galatasaray'ın ligdeki fikstürü şöyle...
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