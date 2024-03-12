Trabzonsporlu iş insanı Nevzat Aydın'ın Fenerbahçe derbisi için yaptığı çağrı Sarı-Lacivertli taraftarları çıldırttı!

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesine kısa bir süre kalırken, iki ekipte de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Kritik mücadele öncesi sosyal medyada taraftarlar atışmalara başlarken Trabzonsporlu ünlü iş insanı Nevzat Aydın da yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.

"F.BAHÇE'Yİ ŞAMPİYONLUKTAN ETMENİN ZEVKİ..."

Trabzonspor resmi hesabının yaptığı "Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkıyor" paylaşımını alıntılayan Aydın, Trabzonsporlulara seslenerek maça davet ederken 'Hadi arkadaşlar, sıra bizde. Fenerbahçe’yi bir kere daha şampiyonluktan etmenin zevki dünyada hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Oynadıkları Pendik maçı sonrası yöneticisinden oyuncusuna kendi rezalet maçını konuşmaktan daha çok, bir hafta sonra oynayacağı maçla ilgili algı yaratmaya uğraşan bir camiadan bahsediyoruz.' şeklinde bir paylaşım yaptı.

Nevzat Aydın'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce yorum alırken Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.

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