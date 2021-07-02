Trakya'daki okullarda karne heyecanı

EDİRNE (AA) - Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitimlerinin bir kısmını yüz yüze, bir kısmını ise uzaktan eğitim modeliyle gören öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Edirne'de 75. Yıl İlkokulu'nda öğrenciler karne sevinci yaşadı. Öğretmenleri tarafından okul bahçesinde karşılanan öğrenciler "karne hatırası" panosunun önünde fotoğraf çektirdi.

Öğretmenler, sınıflarına geçen öğrencilerden yaz tatilinde de salgın tedbirlerine uymalarını istedi.

Karne almaya gelen öğrencileri aileleri de heyecanla okul bahçesinde bekledi.

75. Yıl İlkokulu öğrencisi Derin İnci, karne aldığı için mutlu, arkadaşları ve öğretmenlerden ayrılacağı için üzgün olduğunu belirtti. Salgın dönemini uzaktan eğitimle geçirdiklerini anlatan İnci, "Bu dönemde sosyal mesafe, hijyen ve maske takmaya dikkat ettim. Yaz tatilimde de kurallara uyacağım." diye konuştu.

Öğrencilerden Minel Selmanov da çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti. Yaz tatilinde bol bol havuza gireceğini belirten Selmanov, "Bu yıl çok fazla canlı derse girdik. Salgın olsa da güzel geçti." dedi.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de Hüsamettin Mehmet Ateş Anaokulu'nda karne töreni düzenlendi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin verimli bir yaz tatili geçirmesi gerektiğini, telafi eğitimlerinin devam edeceğini söyledi.

Karnelerinin öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Bilgin, yaz tatilinde de salgın tedbirlerine uyulması gerektiğini kaydetti.

Törene, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Bekar, öğretmenler ve veliler katıldı.

Tekirdağ'daki okullarda da öğrenciler karne sevinci yaşadı.