Transferde düğüm çözüldü! Trabzonspor, Umut Bozok'a imzayı attırıyor!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve bu sezona da ikide iki yaparak başlayan Trabzonspor'da transfer harekatı sürüyor. Santrfor hattına takviye yapmak isteyen bordo - mavililerde uzun süredir devam eden çalışmaların sonucunda Umut Bozok isminde karar kılınmış ve harekete geçilmişti.

TRANSFERDE SONA YAKLAŞILDI

Trabzonspor'da Umut Bozok konusunda kritik adımlar atıldı. Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren ve gol krallığı yaşayan yıldız futbolcunun transferinde sona yaklaşıldı.

BONSERVİS BEDELİ

Bordo - mavililer, oyuncunun kulübü Lorient ile yaptığı pazarlıklarda 2 milyon Euro'luk bonservis bedeli konusunda anlaşma sağladı.

UMUT BOZOK'UN MAAŞI

Geçtiğimiz sezon 20 gol kaydeden 25 yaşındaki santrfora ise verilecek paranın 1 milyon Euro olacağı öğrenildi.

LORIENT BİR PÜRÜZ ÇIKARMAZSA...

Taraflar arasında prosedürlerin kaldığı ifade edilirken, Lorient'in herhangi ekstra bir talepte bulunmaması halinde transferin gerçekleşeceği belirtildi.