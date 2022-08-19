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Transferde düğüm çözüldü! Trabzonspor, Umut Bozok'a imzayı attırıyor!

19.08.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezona da iki maçta iki galibiyetle başlayan Trabzonspor'da santrfor transferi için çalışmalar uzun süredir devam ediyordu. Bordo - mavililer, geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren ve gol krallığı yaşayan Umut Bozok'un transferinde mutlu sona ulaştı.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve bu sezona da ikide iki yaparak başlayan Trabzonspor'da transfer harekatı sürüyor. Santrfor hattına takviye yapmak isteyen bordo - mavililerde uzun süredir devam eden çalışmaların sonucunda Umut Bozok isminde karar kılınmış ve harekete geçilmişti.

TRANSFERDE SONA YAKLAŞILDI

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Trabzonspor'da Umut Bozok konusunda kritik adımlar atıldı. Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren ve gol krallığı yaşayan yıldız futbolcunun transferinde sona yaklaşıldı.

BONSERVİS BEDELİ

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Bordo - mavililer, oyuncunun kulübü Lorient ile yaptığı pazarlıklarda 2 milyon Euro'luk bonservis bedeli konusunda anlaşma sağladı.

UMUT BOZOK'UN MAAŞI

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Geçtiğimiz sezon 20 gol kaydeden 25 yaşındaki santrfora ise verilecek paranın 1 milyon Euro olacağı öğrenildi.

LORIENT BİR PÜRÜZ ÇIKARMAZSA...

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Taraflar arasında prosedürlerin kaldığı ifade edilirken, Lorient'in herhangi ekstra bir talepte bulunmaması halinde transferin gerçekleşeceği belirtildi.

UMUT BOZOK'UN KASIMPAŞA FOTOĞRAFLARI

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transfer Kasımpaşa Trabzonspor FC Lorient Umut Bozok son dakika haberleri
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