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    4. Transseksüel oyuncuların bulunduğu voleybol takımı tepkilere neden oldu! "Bu kadın düşmanlığıdır"

    Transseksüel oyuncuların bulunduğu voleybol takımı tepkilere neden oldu! "Bu kadın düşmanlığıdır"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.02.2024 09:29 | Son Güncelleme:
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    Kanada'da kadınlar kolejinde oynanan bir voleybol maçı ülkede tepkilere neden oldu. Kadınlar arasında oynanan bir voleybol maçında transseksüel bireylerin sahada forma giymesi pek çok kişi tarafından hoş karşılanmazken sert tepkileri de beraberinde getirdi.

    MYNET DIŞ HABERLER Kanadalı web sitesi Rebel News, geçen ay oynanan Seneca Sting için oynayan üç trans sporcunun ve Centennial Colts için oynayan iki trans sporcunun görüntülerini yayınladı. Görüntüler ülkede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Takımlarda transseksüel oyuncuların yer almasının rekabet açısından adil olmadığını savunanlar duruma tepki gösterirken kadın sporlarına dair endişelerini dile getirdiler.

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    "BU YANLIŞ"

    Tenis efsanesi Martina Navratilova sosyal medyada gündem yaratan görüntüleri "Bu ne kadar yanlış? Evet bu yanlış" diyerek paylaştı.

    İngiliz-İtalyan yazar ve girişimci Paola Diana ise görüntülere, "Bu çeşitlilik değil. Bu aldatmaktır. Bu delilik. Bu kadın düşmanlığıdır." ifadelerini kullanmayı tercih etti.

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    Anahtar Kelimeler:
    Kanada Voleybol transseksüel
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