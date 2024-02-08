Transseksüel oyuncuların bulunduğu voleybol takımı tepkilere neden oldu! "Bu kadın düşmanlığıdır"

MYNET DIŞ HABERLER Kanadalı web sitesi Rebel News, geçen ay oynanan Seneca Sting için oynayan üç trans sporcunun ve Centennial Colts için oynayan iki trans sporcunun görüntülerini yayınladı. Görüntüler ülkede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Takımlarda transseksüel oyuncuların yer almasının rekabet açısından adil olmadığını savunanlar duruma tepki gösterirken kadın sporlarına dair endişelerini dile getirdiler.
Tenis efsanesi Martina Navratilova sosyal medyada gündem yaratan görüntüleri "Bu ne kadar yanlış? Evet bu yanlış" diyerek paylaştı.
İngiliz-İtalyan yazar ve girişimci Paola Diana ise görüntülere, "Bu çeşitlilik değil. Bu aldatmaktır. Bu delilik. Bu kadın düşmanlığıdır." ifadelerini kullanmayı tercih etti.