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  4. Tuba Büyüküstün ikizleriyle ilgili konuştu! Tuba Büyüküstün'ün kızları merak konusu oldu

Tuba Büyüküstün ikizleriyle ilgili konuştu! Tuba Büyüküstün'ün kızları merak konusu oldu

11.11.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın ikizleri kocaman oldu. Gözlerden büyük yetiştirilen ikizlerle ilgili Tuba Büyüküstün yorum yapınca herkes Maya ve Toprak'ı merak etti.

Tuba Büyüküstün katıldığı bir programda kızlarıyla ilgili konuşunca gündem oldu. "Çocukları için annesinin ne yaptığı çok önemli. Kızlarım Maya ve Toprak benimle gurur duyuyor. Bazen oturup yaptığım işleri seyrediyorlar" diyen Büyüküstün açıklamasının devamında " Kızların bir tanesi teknoloji ile müthiş ilgili, diğeri benim gibi. ‘Neden kimse mektup yazmıyor?’ diye ağlayan bir kızım var" dedi.

Tuba Büyüküstün'ün bu açıklamasından sonra kızları merak konusu oldu.

Tuba Büyüküstün'ün Onur Saylak ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Toprak ve Maya gözlerden uzak yetiştiriliyor.

Sosyal medyada ikizlerin fotoğrafını paylaşmayan Saylak ve Büyüküstün'ün çocukları kocaman oldu. İşte Tuba Büyüküstün'ün kızları

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

SEHER DİLOVAN-ALAN DERE

SEHER DİLOVAN-ALAN DERE

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
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Anahtar Kelimeler:
Onur Saylak Tuba Büyüküstün
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