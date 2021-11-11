Tuba Büyüküstün ikizleriyle ilgili konuştu! Tuba Büyüküstün'ün kızları merak konusu oldu

Tuba Büyüküstün katıldığı bir programda kızlarıyla ilgili konuşunca gündem oldu. "Çocukları için annesinin ne yaptığı çok önemli. Kızlarım Maya ve Toprak benimle gurur duyuyor. Bazen oturup yaptığım işleri seyrediyorlar" diyen Büyüküstün açıklamasının devamında " Kızların bir tanesi teknoloji ile müthiş ilgili, diğeri benim gibi. ‘Neden kimse mektup yazmıyor?’ diye ağlayan bir kızım var" dedi.

Tuba Büyüküstün'ün bu açıklamasından sonra kızları merak konusu oldu.

Tuba Büyüküstün'ün Onur Saylak ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Toprak ve Maya gözlerden uzak yetiştiriliyor.

Sosyal medyada ikizlerin fotoğrafını paylaşmayan Saylak ve Büyüküstün'ün çocukları kocaman oldu. İşte Tuba Büyüküstün'ün kızları