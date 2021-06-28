MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor?

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor?

28.06.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak 'Sefirin Kızı' adlı diziyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Tuba Büyüküstün, şimdilerde ise Netflix'in yeni dizisi 'Another Self'de rol alamaya hazırlanıyor. Öte yandan Büyüküstün'ün adı dizide kendisine eşlik edeceği duyurulan şarkıcı Murat Boz ile anılmaya başlandı. Peki Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor? Detaylar haberimizde...

Uzun süre bir ayrıl bir barış ilişki yaşadığı Aslı Enver ile yollarını ayırmasının ardından kalbine kimseyi almayan şarkıcı Murat Boz'un, geçtiğimiz yıl Umut Evirgen ile ilişkisini noktalayan oyuncu Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı iddia edildi. Bu iddianın ardından son zamanlarda romantik paylaşımları ile dikkat çeken Büyüküstün'ün kimi işaret ettiği ortaya çıktı denildi.

Tuba Büyüküstün gönlünü Murat Boz'a mı kaptırdı?

Geçtiğimiz yıl Umut Evirgen ile yaşadığı aşkı sonlandıran oyuncu Tuba Büyüküstün'ün adı ünlü şarkıcı Murat Boz ile anılmaya başlandı.
Son olarak oyuncu Aslı Enver ile inişli çıkışlı bir birliktelik yaşayan şarkıcı Murat Boz'un, aynı dizide rol almaya hazırlandığı Tuba Büyüküstüne gönlünü kaptırdığı iddia ediliyor.

AŞK MI YAŞIYORLAR?

AŞK MI YAŞIYORLAR?
Netflix'in yeni dizisi olan 'Another Self'de rol alacak ikilinin son zamanlarda sık sık baş başa görüntülendiği pozlar sosyal medyada yayılmaya başlandı.
Haklarında çıkan aşk iddialarına sessiz kalmaları ise ikilinin arasında yeni bir aşkın başladığını doğruladı.

İKİSİDE BİR EVLİLİK GEÇİRDİ

İKİSİDE BİR EVLİLİK GEÇİRDİ
Büyüküstün, 2011'de evlendiği oyuncu ve yönetmen Onur Saylak'tan 2017'de boşanmıştı. Çiftin bu evlilikten Maya ve Toprak adında iki kızı dünyaya gelmişti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver Murat Boz Tuba Büyüküstün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ülkede son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Restoran, mağaza ve okullar kapatıldı

Ülkede son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Restoran, mağaza ve okullar kapatıldı

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

Beren Saat pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Lila bikinimle..."

Beren Saat pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Lila bikinimle..."

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli olacak

Son röportajı yürek dağladı

Son röportajı yürek dağladı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Polis olan kızının yeni imajını paylaştı

Polis olan kızının yeni imajını paylaştı

Kocasına üstsüz poz verip sonra da paylaştı

Kocasına üstsüz poz verip sonra da paylaştı

Mastürbasyon skandalını hatırlattı! İtirafı şaşırttı

Mastürbasyon skandalını hatırlattı! İtirafı şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.