Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor?

Uzun süre bir ayrıl bir barış ilişki yaşadığı Aslı Enver ile yollarını ayırmasının ardından kalbine kimseyi almayan şarkıcı Murat Boz'un, geçtiğimiz yıl Umut Evirgen ile ilişkisini noktalayan oyuncu Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı iddia edildi. Bu iddianın ardından son zamanlarda romantik paylaşımları ile dikkat çeken Büyüküstün'ün kimi işaret ettiği ortaya çıktı denildi.
Tuba Büyüküstün gönlünü Murat Boz'a mı kaptırdı?
Geçtiğimiz yıl Umut Evirgen ile yaşadığı aşkı sonlandıran oyuncu Tuba Büyüküstün'ün adı ünlü şarkıcı Murat Boz ile anılmaya başlandı.
Son olarak oyuncu Aslı Enver ile inişli çıkışlı bir birliktelik yaşayan şarkıcı Murat Boz'un, aynı dizide rol almaya hazırlandığı Tuba Büyüküstüne gönlünü kaptırdığı iddia ediliyor.
AŞK MI YAŞIYORLAR?
Netflix'in yeni dizisi olan 'Another Self'de rol alacak ikilinin son zamanlarda sık sık baş başa görüntülendiği pozlar sosyal medyada yayılmaya başlandı.
Haklarında çıkan aşk iddialarına sessiz kalmaları ise ikilinin arasında yeni bir aşkın başladığını doğruladı.
İKİSİDE BİR EVLİLİK GEÇİRDİ
Büyüküstün, 2011'de evlendiği oyuncu ve yönetmen Onur Saylak'tan 2017'de boşanmıştı. Çiftin bu evlilikten Maya ve Toprak adında iki kızı dünyaya gelmişti.
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