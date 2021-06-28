Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor?

Uzun süre bir ayrıl bir barış ilişki yaşadığı Aslı Enver ile yollarını ayırmasının ardından kalbine kimseyi almayan şarkıcı Murat Boz'un, geçtiğimiz yıl Umut Evirgen ile ilişkisini noktalayan oyuncu Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı iddia edildi. Bu iddianın ardından son zamanlarda romantik paylaşımları ile dikkat çeken Büyüküstün'ün kimi işaret ettiği ortaya çıktı denildi.