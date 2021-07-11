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Tugay Karacaoğlan MasterChef'ten neden çekildi? 'Sizlere layık görmüyorum' diyerek ayrıldı!

11.07.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de yayınlanan MasterChef programında nadir görülen bir olay yaşandı. Oldukça iddialı olduğunu söyleyen Tugay Karacaoğlan, stüdyoda jürilere yemek yaparken, yarışmadan çekilmek istediğini söyledi. Tugay Karacaoğlan'ın MasterChef'ten çekilmesi, şefleri de şaşırttı.

MasterChef'e bu akşam 28 yaşındaki aşçı Tugay Karacaoğlan damgasını vurdu. Oldukça iddialı olduğunu her fırsatta dile getiren ve bu yılın finalisti olacağını iddia eden Tugay Karacaoğlan, yemeğini hazırlarken çok geçmeden yarışmadan çekilme kararı aldı. Şeflerin karşısına hevesle çıkan yarışmacı, ''Sizlere layık görmüyorum'' diyerek MasterChef'ten ayrıldı.

Tugay Karacaoğlan MasterChef'ten neden çekildi?

28 yaşındaki aşçı Tugay Karacaoğlan, yemek yapmayı bulaşıkçılık yaparken sevdiğini dile getirdi. Jürilerin karşısına çıkan Karacaoğlan "Şimdi içeri gireceğim. Şeflerden 3 evet alacağım. Bu senenin finalisti ben olacağım." dedi.
Jürilere ballı sarımsaklı somon hazırlayan Karacaoğlan, bu yemeği birçok kez yaptığını söyledi. Yemeği hazırlarken bir yandan da kendisinden bahseden Karacaoğlan, aşçılık mesleğini nasıl sevdiğini anlatmaya başladı. Karacaoğlan'ın somonu dışarıda pişirdiğini fark eden Danilo Şef, "Burada pişirsen daha iyi olurdu ama motivasyonunu bozma" diyerek moral verdi.

MEHMET ŞEF OLAYA MÜDAHALE ETTİ

MEHMET ŞEF OLAYA MÜDAHALE ETTİ
Karacaoğlan, okumak istemediğini ailesine söyleyince ailesi ona ceza vermek için bulaşıkçılık işini bulduğunu söyleyince, Mehmet Şef olaya müdahale etti. Bulaşıkçılık işinin ceza yeri olmadığını söyleyen Mehmet Şef, tüm bulaşıkçılara selam göndererek, "Bulaşıkçılık olmasa mutfak olmaz" diye konuştu.
Tugay ise yanlış anlaşılmak istemediğini belirterek, okumak istemediği için ailesinin ceza amacıyla kendisini bulaşıkçılık işine soktuğunu söyledi.
Sohbet bu şekilde devam ederken, iddialı aşçı Tugay Karacaoğlan, büyük bir hata yaptı. Karacaoğlan'ın konuştuğu sırada aklı karıştı ve malzemesini yanlış tavanın içine attı. Yaptığı hatayı fark edince bir anlık hayal kırıklığı yaşayan Karacaoğlan durumu kurtaramayacağını anlayınca yarışmadan çekilme kararı aldı.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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