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    4. Türk futbolunun olay gecesi dünya basınında! Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıyı manşetlerine taşıdılar

    Türk futbolunun olay gecesi dünya basınında! Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıyı manşetlerine taşıdılar

    12.12.2023 08:41 | Son Güncelleme:
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    Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Olay Türkiye'de çok konuşulurken dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Hakeme yumruklu saldırıyı dünya basını da manşetlerine taşıdı.

    Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e sahanın ortasında yumruk atması olay oldu. Hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırı dünya basınında da gündem oldu.

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    ABOLA

    ABOLA

    İspanyol gazetesi Abola ise haberinde, "Ankaragücü Başkanı'nın, Rizespor maçında hakem Halil Meler'e saldırmasının ardından Türk futbolu süresiz olarak durduruldu." ifadelerine yer verdi.

    BBC SPORT

    BBC SPORT

    İngiliz yayın kuruluşu BBC "Hakeme yumruk atıldı: Türkiye Futbol Federasyonu, kulüp başkanının Süper Lig yetkilisine vurmasının ardından futbolu durdurdu" başlığıyla olayın detaylarını açıkladığı bir haber yazdı.

    BILD

    BILD

    Alman gazetesi Bild, "Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan 1-1'lik 1. lig maçında hakem Halil Umut Meler'e çirkin bir saldırı gerçekleşti. Maçın bitiş düdüğünden sonra Ankaragücü kulübü patronu Faruk Koca sahaya koşup hakemin yüzüne yumruk attı. Hakem yerde yatarken, iki kişi daha hakemin kafasına tekme attı." ifadelerini kullandı.

    DAILYMAIL

    DAILYMAIL

    İngiltere'de yayın yapan Dailymail de hakeme yumruklu saldırı olayını, "Türkiye'deki Süper Lig maçında utanç verici görüntüler. Hakem ev sahibi takımın başkanı tarafından dövüldü ve yerde tekmelendi" ifadeleriyle okuyucusuna açıkladı.

    DAILYSTAR

    DAILYSTAR

    İngiliz gazetesi DailyStar haberi, "Türkiye Süper Lig hakemi kulüp başkanı tarafından yumruklandı ve tekmelendi" başlığı kullanıldı. Haberde olay 'korkunç görüntüler' olarak ifade edildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Halil Umut Meler Faruk Koca
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