Türk futbolunun olay gecesi dünya basınında! Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıyı manşetlerine taşıdılar

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e sahanın ortasında yumruk atması olay oldu. Hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırı dünya basınında da gündem oldu.
İspanyol gazetesi Abola ise haberinde, "Ankaragücü Başkanı'nın, Rizespor maçında hakem Halil Meler'e saldırmasının ardından Türk futbolu süresiz olarak durduruldu." ifadelerine yer verdi.
İngiliz yayın kuruluşu BBC "Hakeme yumruk atıldı: Türkiye Futbol Federasyonu, kulüp başkanının Süper Lig yetkilisine vurmasının ardından futbolu durdurdu" başlığıyla olayın detaylarını açıkladığı bir haber yazdı.
Alman gazetesi Bild, "Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan 1-1'lik 1. lig maçında hakem Halil Umut Meler'e çirkin bir saldırı gerçekleşti. Maçın bitiş düdüğünden sonra Ankaragücü kulübü patronu Faruk Koca sahaya koşup hakemin yüzüne yumruk attı. Hakem yerde yatarken, iki kişi daha hakemin kafasına tekme attı." ifadelerini kullandı.
İngiltere'de yayın yapan Dailymail de hakeme yumruklu saldırı olayını, "Türkiye'deki Süper Lig maçında utanç verici görüntüler. Hakem ev sahibi takımın başkanı tarafından dövüldü ve yerde tekmelendi" ifadeleriyle okuyucusuna açıkladı.
İngiliz gazetesi DailyStar haberi, "Türkiye Süper Lig hakemi kulüp başkanı tarafından yumruklandı ve tekmelendi" başlığı kullanıldı. Haberde olay 'korkunç görüntüler' olarak ifade edildi.