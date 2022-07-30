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Türk ve Rumen eski futbolcular, SMA hastası bebek için Çankırı'da sahaya çıktı

30.07.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk ve Rumen eski futbolcular, SMA hastası bebek için Çankırı'da sahaya çıktı

Çankırı'da SMA hastası Ömer Alp Kader'in tedavi masraflarının karşılanmasına katkı sağlamak için Türk ve Rumen eski futbolculardan oluşan şöhretler karması futbol maçı yapıldı.

Çankırı Valiliği, Çankırı Belediyesi ve Çankırı Gençlik Spor İl Müdürlüğünce Atatürk Stadı'nda düzenlenen Türkiye-Romanya şöhretler futbol karşılaşması öncesi Rıdvan Dilmen, Hami Mandıralı, Daniel Pancu, Gheorghe Hagi gibi eski futbolcuların Ömer Alp için verdiği mesajlar stattaki ekranda izletildi.

Daha sonra Rumen oyuncular sahaya, "Ömer Alp, Romanya'dan arkadaşların senin yanında", Türk oyuncular da "Yürekler bir olsun, Ömer Alp'e nefes olsun" yazılı pankartla çıktı.

Her iki ülkenin de milli marşının okunmasının ardından ilk düdük çaldı.

Türkiye takımı Selçuk Kaplan, Fatih Akyel, Müjdat Şimşek, Süleyman Köse, Abdülkadir Canlı, Mehmet Nas, Tarık Küçük, Oral Küçükoral, Ümit Tütünci, Uğur Kütük ve Celil Sağır ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Müsabaka 40 dakikalık iki devre şeklinde oynanırken, maçta hava sıcaklığından dolayı zaman zaman su molası verildi.

Maçı izlemeye gelen bazı vatandaşlar Türk ve Romanya bayrağını sallayarak tezahüratta bulundu.

Müsabaka, Türkiye'den Mehmet Nas, Mehmet Silahsız ve Uğur Kütük ile Romanya'dan Tanase İonut (2) ve Micu Robert'in attığı gollerle 3-3 berabere sonlandı.

Maç biletlerinden elde edilen gelir, SMA hastası Ömer Alp Kader'in tedavi masraflarının karşılanmasında kullanılacak.

Türk ve Rumen eski futbolcular, SMA hastası bebek için Çankırı'da sahaya çıktı

Türk ve Rumen eski futbolcular, SMA hastası bebek için Çankırı'da sahaya çıktı

Türk ve Rumen eski futbolcular, SMA hastası bebek için Çankırı'da sahaya çıktı

Türk ve Rumen eski futbolcular, SMA hastası bebek için Çankırı'da sahaya çıktı

Türk ve Rumen eski futbolcular, SMA hastası bebek için Çankırı'da sahaya çıktı

Türk ve Rumen eski futbolcular, SMA hastası bebek için Çankırı'da sahaya çıktı

Türk ve Rumen eski futbolcular, SMA hastası bebek için Çankırı'da sahaya çıktı

Türk ve Rumen eski futbolcular, SMA hastası bebek için Çankırı'da sahaya çıktı

Türk ve Rumen eski futbolcular, SMA hastası bebek için Çankırı'da sahaya çıktı

Türk ve Rumen eski futbolcular, SMA hastası bebek için Çankırı'da sahaya çıktı

Türk ve Rumen eski futbolcular, SMA hastası bebek için Çankırı'da sahaya çıktı

Türk ve Rumen eski futbolcular, SMA hastası bebek için Çankırı'da sahaya çıktı

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