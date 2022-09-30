YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Türkiye, Hollanda ve İrlanda kadın boks milli takımları birlikte kamp yapıyor

Türkiye, Hollanda ve İrlanda kadın boks milli takımları birlikte kamp yapıyor

30.09.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Hollanda ve İrlanda kadın boks milli takımları birlikte kamp yapıyor

Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Hollanda ve İrlanda kadın boks milli takımları ile Kastamonu'da kamp yapıyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren milli boksörlerin kampına Hollanda ve İrlanda'dan gelen sporcular da katıldı. Azerbaycan Boks Milli Takımı da kısa bir süre sonra kampa dahil olacak.

Hollanda Kadın Boks Milli Takımı'nın Türk başantrenörü Sait Yanık, AA muhabirine, Türk boksörlerle kamp yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kampın verimli olacağına inandığını dile getiren Yanık, "Ben kısa bir kamp tercih ettim. Diğer antrenmanlarımı Hollanda'da yapacağım. Burada biraz ön bilgi aldım. Rakiplerim burada. İnşallah derece almayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Yanık, İrlanda'nın kampa devam edeceğini ancak kendi kamplarının 2 Ekim'de sonlanacağını kaydetti.

Türkiye, Hollanda ve İrlanda kadın boks milli takımları birlikte kamp yapıyor

Türkiye, Hollanda ve İrlanda kadın boks milli takımları birlikte kamp yapıyor

Türkiye, Hollanda ve İrlanda kadın boks milli takımları birlikte kamp yapıyor

Türkiye, Hollanda ve İrlanda kadın boks milli takımları birlikte kamp yapıyor

Türkiye, Hollanda ve İrlanda kadın boks milli takımları birlikte kamp yapıyor

Türkiye, Hollanda ve İrlanda kadın boks milli takımları birlikte kamp yapıyor

Türkiye, Hollanda ve İrlanda kadın boks milli takımları birlikte kamp yapıyor

Türkiye, Hollanda ve İrlanda kadın boks milli takımları birlikte kamp yapıyor

Türkiye, Hollanda ve İrlanda kadın boks milli takımları birlikte kamp yapıyor

Türkiye, Hollanda ve İrlanda kadın boks milli takımları birlikte kamp yapıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hollanda İrlanda Kastamonu Türkiye Boks

Kastamonu Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
05:08
Sabah
06:33
Öğle
12:40
İkindi
15:58
Akşam
18:37
Yatsı
19:57
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay oldu

Mia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay oldu

Peynirin inanılmaz zararı! Çok üzüleceksiniz

Peynirin inanılmaz zararı! Çok üzüleceksiniz

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.