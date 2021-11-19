Türkiye’nin en güvenilir ünlüleri açıklandı! Listedeki isimler dikkat çekti

2021 yılının Celebrity Güven Endeksi’nin sonuçlarında geçen yıla göre değişiklikler yaşandı. Endeksin geçen yılki sıralamasında yüzde 70.9’luk bir oranla ilk sırada yer alan sanatçı Haluk Levent, bu yıl kendi yüzdesinde ufak bir artışla ilk sıradaki yerini korudu.

İkinci sırayı geçen yıl elde ettiği yüzde 61.4 oranına yakın bir yüzdeyle Müge Anlı alırken, 2020’nin en güvenilir üçüncü ünlüsü oyuncu Şener Şen bu yıl bir sıra gerileyerek yerini Milyoner ile ekranlarda yer alan sunucu- oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’na bıraktı.

Listede en büyük değişimlerden biri, geçen yıldan bu yıla 18 sıra atlayarak 11. yükselen oyuncu Kerem Alışık oldu. Listede 22 sıra atlayan sunucu Esra Erol da kendisine 17. sıradan yer buldu. Oyuncu Şahan Gökbakar ise Celebrity Güven Endeksi’ne 20. sıradan giriş yaptı.