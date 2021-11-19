Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Türkiye’nin en güvenilir ünlüleri açıklandı! Listedeki isimler dikkat çekti

Türkiye’nin en güvenilir ünlüleri açıklandı! Listedeki isimler dikkat çekti

19.11.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mediacat- Ipsos araştırmasına göre Türkiye’nin en güvenilir isimleri açıklandı. Ünlülerin ürün ve marka tavsiyeleri konusundaki güvenilirliklerini raporlamak için MediaCat ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi’nin 2021 sonuçları belli oldu. Haluk Levet 4. kez listenin zirvesinde yer alırken, Şahan Gökbakar ilk kez listeye girmeyi başardı.

2021 yılının Celebrity Güven Endeksi’nin sonuçlarında geçen yıla göre değişiklikler yaşandı. Endeksin geçen yılki sıralamasında yüzde 70.9’luk bir oranla ilk sırada yer alan sanatçı Haluk Levent, bu yıl kendi yüzdesinde ufak bir artışla ilk sıradaki yerini korudu.

İkinci sırayı geçen yıl elde ettiği yüzde 61.4 oranına yakın bir yüzdeyle Müge Anlı alırken, 2020’nin en güvenilir üçüncü ünlüsü oyuncu Şener Şen bu yıl bir sıra gerileyerek yerini Milyoner ile ekranlarda yer alan sunucu- oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’na bıraktı.

Listede en büyük değişimlerden biri, geçen yıldan bu yıla 18 sıra atlayarak 11. yükselen oyuncu Kerem Alışık oldu. Listede 22 sıra atlayan sunucu Esra Erol da kendisine 17. sıradan yer buldu. Oyuncu Şahan Gökbakar ise Celebrity Güven Endeksi’ne 20. sıradan giriş yaptı.

İŞTE EN GÜVENİLİR ÜNLÜLER LİSTESİ

1. HALUK LEVENT

1. HALUK LEVENT

2. MÜGE ANLI

2. MÜGE ANLI

3. KENAN İMİRZALIOĞLU

3. KENAN İMİRZALIOĞLU

4. ŞENER ŞEN

4. ŞENER ŞEN

5.BEYAZIT ÖZTÜRK

5.BEYAZIT ÖZTÜRK
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Gülse Birsel Ezgi Mola Haluk Levent Şahan Gökbakar Nihat Hatipoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kurbanlarından kek ve sabun yaptı! Komşularına dağıttı

Kurbanlarından kek ve sabun yaptı! Komşularına dağıttı

Olay yarattı! İlk buluşmada öyle bir şey yaşadı ki...

Olay yarattı! İlk buluşmada öyle bir şey yaşadı ki...

Dudak dolgusuna bağımlı oldu! Değişimiyle şaşırttı

Dudak dolgusuna bağımlı oldu! Değişimiyle şaşırttı

Meğer dünyanın en büyük penisine sahipmiş! “Hayatımı etkiledi”

Meğer dünyanın en büyük penisine sahipmiş! “Hayatımı etkiledi”

İlginizi Çekebilir

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Sosyal medyanın yeni fenomeni! Seksi pozlarıyla olay yaratıyor

Sosyal medyanın yeni fenomeni! Seksi pozlarıyla olay yaratıyor

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Yüzünü bile göstermiyor! Milyonlarca dolar kazanıyor

Yüzünü bile göstermiyor! Milyonlarca dolar kazanıyor

Güzelliğini korumak istedi! Bakire kanıyla...

Güzelliğini korumak istedi! Bakire kanıyla...

Öldürdüğü kurbanlarının cinsel organını...

Öldürdüğü kurbanlarının cinsel organını...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.