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Türkiye-Norveç ne zaman, saat kaçta? Türkiye Norveç maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

08.10.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası G grubu 7'inci maçında Norveç'i konuk edecek. A Milli Takımı, koronavirüs tedbirlerine uyularak İspanya'nın Malaga kentinde gerçekleştirilen maçı 3-0'lık skorla kazandı ve geride kalan 6 maçtan sonra topladığı 11 puan ile 3'üncü sırada yer aldı. İşte detaylar...

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye Norveç maçı için geri sayım başladı. Türkiye- Norveç maçı bu akşam (8 Ekim) 21.45'te başlıyor. A Milli Takım'ın, G grubundaki yerini koruması için Norveç maçını galibiyet ile sonlandırması gerekiyor. İşte merak edilenler...

TÜRKİYE NORVAÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

8 Ekim gerçekleşecek Türkiye-Norveç maçı 21.45'te Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Maçın düdüğü hakem Felix Brych'te olacak. Türkiye-Norveç maçı TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.
Norveç Milli takımında sakatlıkları devam eden Sörloth ve Haaland'ın yanı sıra, Premier League'de forma giyen Kristoffer Ajer ve Joshua King de kadroda yer almadı.

İŞTE MİLLİLERDE CEZALI 3 İSİM!

İŞTE MİLLİLERDE CEZALI 3 İSİM!
Bu akşam gerçekleşecek Türkiye-Norveç maçı öncesinde 3 isim kart cezası sebebiyle forma giymeyecek. Çağlar Söyüncü, Orkun Kökçü ve Ozan Kabak maçta oynamayacak.
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Anahtar Kelimeler:
Norveç Türkiye
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