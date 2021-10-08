Türkiye-Norveç ne zaman, saat kaçta? Türkiye Norveç maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye Norveç maçı için geri sayım başladı. Türkiye- Norveç maçı bu akşam (8 Ekim) 21.45'te başlıyor. A Milli Takım'ın, G grubundaki yerini koruması için Norveç maçını galibiyet ile sonlandırması gerekiyor. İşte merak edilenler...