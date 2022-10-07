Salon: Muradiye
Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Göksun Öz
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Roberson 11, Cruz 17, Gani Erdi Gülaslan 4, Anosike 17, Bruinsma 8, Ogün Sevinç, Mustafa Baki Görür, Michalak 11, Yiğit Baran Sarıkaya 5
Beşiktaş Emlakjet: Coleman 4, Usher 8, Okben Ulubay 13, Orelik 13, McCormack 15, Brown 11, Furkan Haltalı 2, Yağız Aksu, Burak Can Yıldızlı
1. periyot: 22-13
Devre: 39-33
3. periyot: 53-56
5 faulle çıkan: 34.06 Okben Ulubay (Beşiktaş Emlakjet)
MANİSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Emlakjet'i 73-66 yendi.
Karşılaşmanın başında 8 sayılık seri yakalayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, baştan sona üstün götürdüğü periyodu, 22-13 önde tamamladı.
İkinci periyoda da etkili başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Cruz ve Anosike'nin etkili oyunuyla soyunma odasına da 39-33 üstün gitti.
Üçüncü periyotta konuk ekip, McCormack ve Orelik'in sayılarıyla bu periyodu 56-53 önde tamamladı
Çekişmeli geçen son periyotta 35. dakikaya 61-58 önde giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahasındaki ilk maçından 73-66 galip ayrıldı.
- Manisa Büyükşehir Belediyespor: 73 - Beşiktaş Emlakjet: 66
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