Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

İkinci periyoda da etkili başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Cruz ve Anosike'nin etkili oyunuyla soyunma odasına da 39-33 üstün gitti.

- Manisa Büyükşehir Belediyespor: 73 - Beşiktaş Emlakjet: 66

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