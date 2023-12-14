Türkiye'yi terk etmişti! Merve Taşkın "Kara para aklamıyorum" deyip tamamen çıplak halde poz verdi

Müstehcen pozlarıyla dikkat çeken ve bu yüzden yargılanıp beraat eden fenomen Merve Taşkın kısa süre önce Türkiye'yi terk etti. Onlyfans'tan ayda 100 bin dolar kazandığını söyleyerek dikkat çeken Merve Taşkın Bali'ye yerleştikten sonra "Kaçtı" iddialarına da yanıt verdi.
"Türkiye'de bugüne kadar yaşadığım mahkeme olaylarına ve Türkiye'nin bana müstehcen bir birey olduğum yönündeki baskılarına dayanamadığım için ülkemden taşındım. Bu süreç boyunca bana her zaman destek olan herkese bir kez daha teşekkür ederim" diyen fenomen kaçmadığını da söylemişti.
Kara para iddialarıyla da gündeme gelen Merve Taşkın tamamen soyunup duvara yaslanarak poz verdi.
Çıplak halde pozunu "Kara para aklamıyorum sadece Türk erkekleri vücudumu çok beğeniyor" notuyla paylaşan fenomen olay oldu.