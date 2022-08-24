Üçlü ilişki yaşayan çift ilk bebeklerini kucaklarına aldı! “Şimdi aile olduk”

Robert McCoy, Destiny Griffin ve Victoria Gibson, hepsi 20'li yaşlarının ortalarındayken 2018 yılında sevgili olmaya karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan üçlü ilişkilerine başlamadan önce Robert McCoy ve Destiny Griffin beş yıllık mutlu bir beraberlik yürütüyordu. Victoria ise çiftle Robert’in resepsiyonist olarak çalıştığı bir otelde tanıştı. Üçlü aralarındaki romantik bağı fark ettiğinde ise yeni bir hayat onlar için başladı.

İLK ÇOCUKLARI DOĞDU

2018 yılının Kasım ayında beraber yaşamaya başlayan çiftten Victoria hamile kaldı ve üçlü bu habere çok mutlu oldu. Ancak ne yazık ki Victoria düşük yaptı ve bebeğini kucağına alamadı. Bu acı olayı fark ettikleri gün Destiny hamile olduğunu açıkladı. Üçlü o gün acı ve sevinci bir arada yaşadıklarını dile getirdi.

Hamilelik sürecini hep beraber yaşayan üçlü doğumda da yan yana olmayı seçti. 24 yaşındaki Destiny, Asmodeus 'Momo' Reign Valhalla'yı doğurduğunda hastane odasında birbirlerinin ellerini tutmayı ihmal etmediler. Bebek sahibi olmanın birbirlerine daha çok yakınlaşmalarına neden olduğunu ve aralarındaki özel bağı güçlendirdiğini ifade eden üçlü sosyal medyadan hayatlarını paylaşıyor.

Toplumsal olarak yaşadıkları ilişkinin yargılandığını dile getiren Victoria, “Önceden bir aile kurmayı düşünmüştük. Bunu özellikle Robert dile getirmişti. İlk hamile kalan bendim ama ne yazık ki Destiny'nin hamile olduğunu anladığımız gün düşük yaptım. Çok acı tatlı bir andı ve pek çok duyguyu bir arada yaşamak zorunda kaldık. Destiny, Asmodeus (Momo) Reign Valhalla'yı doğurdu ve kulağa çok güçlü ve hareketli gelen, aynı zamanda benzersiz ve türünün tek örneği olan bir isim istedik.” dedi.

Daha önce herhangi bir çocukları olmadığı için ilk kez ebeveynlik tecrübesi yaşayacak olan Victoria, “Üç ebeveyn figürüne sahip olmak güzel, ancak hiçbirimizin başka çocuğu yok, bu yüzden gerçekten daha kolay mı yoksa daha mı zor olduğunu bilmek zor. Yine de elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Destiny şimdi yarı zamanlı çalışmaya geri döndü ve Robert tam zamanlı çalışıyor. Sabahları Momo’ya ben bakacağım ve günün geri kalanında ise onlar ilgilenecekler” diye konuştu.