UEFA ülke puanında büyük değişim! Hem Beşiktaş, hem Fenerbahçe gruplarını galibiyetle noktaladı! Galatasaray kaybetse de puan getirdi...

Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş ile Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi grup aşamasında çıktıkları son mücadelelerde rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Spartak Trnava'yı 4-0, Beşiktaş ise deplasmanda Lugona'yu 2-0 mağlup ederek grupları galibiyetle noktaladı. Ülke puanı açısından da kritik öneme sahip bu galibiyetler sonrasında Türkiye UEFA ülke puanı klasmanında yerini korudu.

DEVLER LİGİ'NE 3 TAKIMLA KATILABİLİRİZ

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu ilk 2'de tamamlarsa, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi’nde takım sayısı artık 32’den 36’ya çıkacak ve 4 yeni kontenjandan 2’si, bir önceki sezon takımları toplamda en çok puanı toplayan iki ülkeye verilecek.

BU SEZON EN ÇOK KATKI FENERBAHÇE'DEN

UEFA ülke puanı sıralamasında şu ana kadar gösterdiği performansla Türk takımları içerisinde en çok katkıyı Fenerbahçe verdi. Sarı-lacivertlilerin 4.000 puan getirdiği dönemde Galatasaray, 3.375 puanlık katkıda bulundu. Beşiktaş ise 2.250 puanla 3'üncü sırada yer aldı. Avrupa kupalarında ilk kez mücadele eden Adana Demirspor, bu sezon ülke puanını 0.875 puanlık katkı yaptı.

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

