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UEFA ülke puanında büyük değişim! Hem Beşiktaş, hem Fenerbahçe gruplarını galibiyetle noktaladı! Galatasaray kaybetse de puan getirdi...

15.12.2023 07:31 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ederken, Beşiktaş ile Fenerbahçe de Konferans Ligi grup aşamasında çıktıkları son mücadelelerde galip gelmeyi başardılar. Gruplarda havlu atan Beşiktaş son maçında Lugano'yu 2-0 ile mağlup ederken, Fenerbahçe Spartak Trnava'yı 4 golle geçerek grubunu lider olarak tamamlamayı başardı. Bu galibiyetlerin ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte detaylar...

Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş ile Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi grup aşamasında çıktıkları son mücadelelerde rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Spartak Trnava'yı 4-0, Beşiktaş ise deplasmanda Lugona'yu 2-0 mağlup ederek grupları galibiyetle noktaladı. Ülke puanı açısından da kritik öneme sahip bu galibiyetler sonrasında Türkiye UEFA ülke puanı klasmanında yerini korudu.

DEVLER LİGİ'NE 3 TAKIMLA KATILABİLİRİZ

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Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu ilk 2'de tamamlarsa, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi’nde takım sayısı artık 32’den 36’ya çıkacak ve 4 yeni kontenjandan 2’si, bir önceki sezon takımları toplamda en çok puanı toplayan iki ülkeye verilecek.

BU SEZON EN ÇOK KATKI FENERBAHÇE'DEN

UEFA ülke puanı sıralamasında şu ana kadar gösterdiği performansla Türk takımları içerisinde en çok katkıyı Fenerbahçe verdi. Sarı-lacivertlilerin 4.000 puan getirdiği dönemde Galatasaray, 3.375 puanlık katkıda bulundu. Beşiktaş ise 2.250 puanla 3'üncü sırada yer aldı. Avrupa kupalarında ilk kez mücadele eden Adana Demirspor, bu sezon ülke puanını 0.875 puanlık katkı yaptı.

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM
Canlı Skor

10-İSKOÇYA

10-İSKOÇYA

35.650 PUAN

9-TÜRKİYE

9-TÜRKİYE

37.100 PUAN

8-BELÇİKA

8-BELÇİKA

46.000 PUAN

7-PORTEKİZ

7-PORTEKİZ

53.129 PUAN

6-HOLLANDA

6-HOLLANDA

59.900 PUAN

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