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Ukrayna'dan gelen iki gemide denetim yapıldı

09.08.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'dan gelen iki gemide denetim yapıldı

İSTANBUL (AA) - Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi görevlileri, Ukrayna'dan gelen 44 bin ton mısır yüklü "Riva Wind" ve 66 bin ton mısır yüklü "Glory" isimli gemilerdeki denetimlerini gerçekleştirdi.

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında, Ukrayna'dan hareket eden 44 bin ton mısır yüklü "Riva Wind" ve 66 bin ton mısır yüklü "Glory" isimli gemiler, dün akşam saatlerinde İstanbul'da Ahırkapı'ya demirledi.

Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM temsilcileri, demirleyen gemilere öğle saatlerinde giderek denetimlerini gerçekleştirdi.

Heyet, denetimlerini tamamlamalarının ardından gemilerden ayrıldı.

Ukrayna'dan gelen iki gemide denetim yapıldı

Ukrayna'dan gelen iki gemide denetim yapıldı

Ukrayna'dan gelen mısır yüklü "Glory" adlı gemide denetim yapıldı

Ukrayna'dan gelen mısır yüklü "Glory" adlı gemide denetim yapıldı

Ukrayna'dan gelen mısır yüklü "Glory" adlı gemide denetim yapıldı

Ukrayna'dan gelen mısır yüklü "Glory" adlı gemide denetim yapıldı

Ukrayna'dan gelen mısır yüklü "Glory" adlı gemide denetim yapıldı

Ukrayna'dan gelen mısır yüklü "Glory" adlı gemide denetim yapıldı

Ukrayna'dan gelen mısır yüklü "Glory" adlı gemide denetim yapıldı

Ukrayna'dan gelen mısır yüklü "Glory" adlı gemide denetim yapıldı

Ukrayna'dan gelen mısır yüklü "Glory" adlı gemide denetim yapıldı

Ukrayna'dan gelen mısır yüklü "Glory" adlı gemide denetim yapıldı

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Ukrayna tahıl bm

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