Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, Ukrayna'dan İrlanda'ya 33 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul'un kuzeyinde demirleyen Panama bayraklı "Navi-Star" isimli gemide denetim faaliyetinin başladığı bildirildi.

Ukrayna'dan gelen "Navi-Star" gemisinde denetim başladı

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