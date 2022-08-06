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Ukrayna'dan gelen "Navi-Star" gemisinde denetim başladı

06.08.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'dan gelen "Navi-Star" gemisinde denetim başladı

Ukrayna'dan İrlanda'ya 33 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul'un kuzeyinde demirleyen "Navi-Star" isimli gemide denetim faaliyeti başladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, Ukrayna'dan İrlanda'ya 33 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul'un kuzeyinde demirleyen Panama bayraklı "Navi-Star" isimli gemide denetim faaliyetinin başladığı bildirildi.

Ukrayna'dan gelen "Navi-Star" gemisinde denetim başladı

Ukrayna'dan gelen "Navi-Star" gemisinde denetim başladı

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'dan gelen gemideki denetlemesi başladı

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'dan gelen gemideki denetlemesi başladı

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'dan gelen gemideki denetlemesi başladı

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'dan gelen gemideki denetlemesi başladı

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'dan gelen gemideki denetlemesi başladı

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'dan gelen gemideki denetlemesi başladı

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'dan gelen gemideki denetlemesi başladı

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'dan gelen gemideki denetlemesi başladı

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'dan gelen gemideki denetlemesi başladı

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'dan gelen gemideki denetlemesi başladı

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Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna

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