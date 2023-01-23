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  4. Ülke bu skandalı konuşuyor! Eşcinsel çift evlat edindikleri çocuklarına işkence etti... Taciz ettiler, çocuk pornosu çetesine sattılar

Ülke bu skandalı konuşuyor! Eşcinsel çift evlat edindikleri çocuklarına işkence etti... Taciz ettiler, çocuk pornosu çetesine sattılar

23.01.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Georgia eyaletinde yaşayan bir eşcinsel çift 4 yıl önce iki erkek çocuğu evlat edinmek için yasal işlemlerini başlattı. Yasal olarak ilkokul çağındaki çocukların ebeveyni olmaya hak kazanan 33 yaşındaki William Dale Zulock ve 35 yaşındaki Zachary Jacoby Zulock çiftinin sosyal medyadan paylaştıkları mutlu aile tablosunun arkasından bambaşka bir skandal çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde eşcinsel bir çiftin evlat edindikleri çocuklarına yaptıkları işkence dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 33 yaşındaki William Dale Zulock ve 35 yaşındaki Zachary Jacoby Zulock çifti, 4 yıl önce yaşları 11 ile 9 olan iki erkek çocuğu evlat edindi. Yasal işlemlerin tamamlanmasından sonra sosyal medyada çocuklarıyla beraber mutluluk pozları veren çiftin evlat edindikleri çocuklarına yaptıkları işkenceler herkesi şaşırttı. Aylarca süren bir soruşturmanın ardından elde edilen raporda çiftin, çocukları taciz ettiği ve onları çocuk pornoso kaydetmek için kullanan bir çeteye pazarladığı öğrenildi.

POLİS BASKININDA GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medya hesabında kendilerini “İki harika çocuğun babası” olarak tanımlayan ve bir aktivist olarak LGBTQ+ haklarını savunduklarını ifade eden Zulock çiftinin oluşturdukları sayfa üzerinden çocuklar cinsel tacizde yer almaları için diğer kişileri davet ettiği ortaya çıktı.
Polis çiftin evine yaptıkları baskında çocuklarını taciz ettikleri görüntülere ve kaydettikleri çocuk pornografine ait video ile mesajlara ulaştı.
William Zulock ve Zachary Zulock, ensest, çocuk tacizi, çocuklara yönelik ağır cinsel istismar ve reşit olmayanlara yönelik ağır fuhuş suçlamalarıyla suçlanarak tutuklandı.
Suçsuz olduklarını iddia eden William ve Zachary, suçlu bulunmaları halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
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Anahtar Kelimeler:
taciz eşcinsel

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