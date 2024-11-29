Ülke puanında işler değişti! Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarında sadece 1 takımımız yenildi

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Rams Başakşehir'in haftayı tamamlamasının ardından yeni ülke puanımız belli oldu.
Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ise Çekya ekibi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti. Haftanın bir diğer maçında Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv karşısında 3-1'lik yenilgi aldı.
Son olarak Konferans Ligi'nde mücadele eden RAMS Başakşehir ise Petrocub ile 1-1 berabere kaldı.
1- 92.732 | İngiltere
2- 84.606 | İtalya
3- 79.132 | İspanya
4- 76.535 | Almanya
5- 63.807 | Fransa