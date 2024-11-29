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  4. Ülke puanında işler değişti! Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarında sadece 1 takımımız yenildi

Ülke puanında işler değişti! Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarında sadece 1 takımımız yenildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.11.2024 10:44
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Avrupa'dak temsilcilerimiz yollarına devam ederken, Galatasaray ve Başakşehir rakipleri ile berabere kaldı. Fenerbahçe rakibi Slavia Prag'ı mağlup ederken tek mağlubiyet Beşiktaş cephesinden geldi. Bu sonuçlar sonrası ülke puanında da değişiklikler yaşandı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Rams Başakşehir'in haftayı tamamlamasının ardından yeni ülke puanımız belli oldu.

1 GALİBİYET, 2 BERABERLİK VE 1 MAĞLUBİYET

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Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ise Çekya ekibi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti. Haftanın bir diğer maçında Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv karşısında 3-1'lik yenilgi aldı.

Son olarak Konferans Ligi'nde mücadele eden RAMS Başakşehir ise Petrocub ile 1-1 berabere kaldı.

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

1- 92.732 | İngiltere

2- 84.606 | İtalya

3- 79.132 | İspanya

4- 76.535 | Almanya

5- 63.807 | Fransa

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