Ülke puanında işler değişti! Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarında sadece 1 takımımız yenildi

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Rams Başakşehir'in haftayı tamamlamasının ardından yeni ülke puanımız belli oldu.

1 GALİBİYET, 2 BERABERLİK VE 1 MAĞLUBİYET

Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ise Çekya ekibi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti. Haftanın bir diğer maçında Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv karşısında 3-1'lik yenilgi aldı.

Son olarak Konferans Ligi'nde mücadele eden RAMS Başakşehir ise Petrocub ile 1-1 berabere kaldı.

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM