Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde yöresel yemekler yarıştı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 15'incisi düzenlenen Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde yöresel yemekler yarışması yapıldı.

Festivalin "Çubuk Yöresel Lezzetleri Yarışıyor" bölümünde, 20 yarışmacı maharetlerini sergiledi.

Yarışmanın ardından katılımcılara ilçenin coğrafi işaretli yemeği Çubuk homaça yemeği ile Çubuk düğün çorbasından ikram eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçelerini Ankara'nın gastronomi merkezi yapacaklarını söyledi.

Festivalde düzenlenen yarışma ve etkinliklerle Çubuk mutfağının hem arşivlendiğini hem de tanıtımının yapıldığını vurgulayan Demirbaş, "İlçemizin her türlü kültürel özelliklerini her platformda anlatmaya çalışıyoruz. Çubuk kadim bir şehirdir. Doğal güzellikleri ve yöresel ürünleriyle geçmişiyle muhteşem bir şehirdir." diye konuştu.

Çubuk Homaça yemeği yarışmasında dereceye girenlerin isimlerinin daha sonra duyurulacağı belirtildi.

Yarışma sonrası Türkiye'nin dört bir yanından gelen usta şefler tarafından çeşitli yemek şovları yapılırken, katılımcılara suşi yapımı öğretildi.

Festivalde Çubuk Abad 1402 Dernekler Federasyonu tarafından kurulan stantta ise festival boyunca kadınlar tarafından yapılan yöresel lezzetlerden cızlama, kaymaklı kete, yayla çöreği, hedik, pişmaniye, erik suyu, yayık ayranı gibi ürünler ücretsiz ikram edildi.

Çubuk Abad 1402 Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Uluağaçlı, gastronomi temalı festivalde yayla lezzetlerini gençlere tanıtmak için stant kurduklarını belirterek, "Festivale gelen misafirlerimize burada gün boyunca ikramlarımız oluyor. Tamamı köylü kadınlarımız tarafından yapılan ürünlerimiz davetliler tarafından beğenilerek tüketiliyor." diye konuştu.

Büyüklerinden öğrendiği yöresel ürünleri gelecek nesillere aktarmak için festivalde yer aldığını kaydeden Saliha Aslıipek (60) ise, "Ninelerimizden öğrendiğimiz yöresel ürünlerimiz bunlar. Eskiden köylerimizde özellikle özel günlerde yapar yerdik bunları. Bu yaptığımız da cızlama. Kuyruk yağı ile yapılır. Sadece un, su ve tuz kullanılır." dedi.