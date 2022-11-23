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  4. Uluslararası Emmy Ödülleri New York’ta sahiplerini buldu! 23 ülkeden 60 yapım kıyasıya mücadele etti

Uluslararası Emmy Ödülleri New York’ta sahiplerini buldu! 23 ülkeden 60 yapım kıyasıya mücadele etti

23.11.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri New York’ta sahiplerini buldu.

Galada konuşan Uluslararası Akademi Başkanı ve CEO'su Bruce Paisner, "Bu yıl 50'ncisi düzenlenen bu gecede özellikle sevindirici olan şey, dünya çapında dünya standartlarında televizyon programları ve şahsiyetler üreten ve Emmy ödülü kazanan ülkelerin sayısını görmektir." dedi.

Sunuculuğunu Penn Jilette’nin yaptığı 50. Uluslararası Emmy Ödülleri gecesinde 23 ülkeden 15 kategoride 60 yapım temsil edildi. Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla tüm Rus yapımı programlar değerlendirilme dışında tutuldu. (AA)

İŞTE KAZANANLAR

EN İYİ SANAT PROGRAMI

EN İYİ SANAT PROGRAMI
En İyi Sanat Programı dalında ödülü James Rogan'ın yönettiği "Freddie Mercury: The Final Act" adlı İngiltere yapımı belgesel kazandı.

EN İYİ ERKEK OYUNCU

EN İYİ ERKEK OYUNCU
En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ise "Irvine Welsh’s Crime" dizisinde bir dedektifi canlandıran İskoç doğumlu İngiliz oyuncu Dougray Scott aldı.

EN İYİ KADIN OYUNCU

EN İYİ KADIN OYUNCU
En İyi Kadın Oyuncu ödülü "Le Bal des Folles" (The Mad Women’s Ball) adlı filmdeki rolüyle Fransız oyuncu Lou de Laage’e gitti.

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ
En İyi Komedi dalında ödülüne İngiliz dizisi "Sex Education" seçildi.

EN İYİ DRAMA DİZİSİ

EN İYİ DRAMA DİZİSİ
En İyi Drama dalında ise yine İngiliz yapımı "Vigil" adlı dizi layık görüldü.
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Anahtar Kelimeler:
Emmy Ödülleri

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