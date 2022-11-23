Uluslararası Emmy Ödülleri New York’ta sahiplerini buldu! 23 ülkeden 60 yapım kıyasıya mücadele etti

Galada konuşan Uluslararası Akademi Başkanı ve CEO'su Bruce Paisner, "Bu yıl 50'ncisi düzenlenen bu gecede özellikle sevindirici olan şey, dünya çapında dünya standartlarında televizyon programları ve şahsiyetler üreten ve Emmy ödülü kazanan ülkelerin sayısını görmektir." dedi.

Sunuculuğunu Penn Jilette’nin yaptığı 50. Uluslararası Emmy Ödülleri gecesinde 23 ülkeden 15 kategoride 60 yapım temsil edildi. Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla tüm Rus yapımı programlar değerlendirilme dışında tutuldu. (AA)