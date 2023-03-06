Ümit Milli Takım için ismi anılan Arda Turan ve Volkan Demirel şaştı kaldı! Ümit Milli Takım için Ömer Erdoğan'a teklif yapıldı

RIDVAN DİLMEN'DEN VOLKAN DEMİREL İDDİASI!

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV 8,5 ekranlarında yaptığı açıklamada Demirel'in Ümit Milli Takım için düşünüldüğünü ifade ederken, "Volkan Demirel'in Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü için düşünüldüğünü duydum. Umarım olur. Volkan Hoca buna ne kadar hazır; tabii o da ayrı bir durum. Kolay bir süreçten geçmiyor." ifadelerini kullanmıştı.