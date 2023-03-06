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Ümit Milli Takım için ismi anılan Arda Turan ve Volkan Demirel şaştı kaldı! Ümit Milli Takım için Ömer Erdoğan'a teklif yapıldı

06.03.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Tolunay Kafkas'ın çalıştırdığı Ümit Milli Takım'da Kafkas ile yaşanan ayrılık sonrasında yeni teknik direktör arayışları sürüyor. Arda Turan ve Volkan Demirel'in isimleri bu görev için anılırken, beklenmedik bir isme teklif yapıldı iddia edildi. İşte detaylar...

Son olarak Tolunay Kafkas'ın çalıştırdığı Türkiye U21 Milli Takımı'nda Kafkas ile yolların ayrılması sonrası, yeni hocanın kim olacağı konusunda birçok iddia ortaya atılmaya devam ediyor.

İLK ADAY ARDA TURAN!

İLK ADAY ARDA TURAN!

İlk olarak TFF'nin Antalya'daki UEFA A ve B Lisans Antrenörlük kursuna katılan ve teknik direktörlük için ciddi adımlar atmaya başlayan Galatasaray'ın efsane oyuncusu Arda Turan'ın ismi U21 Milli Takımı ile anılırken, daha sonra Volkan Demirel'in U21 Milli Takımı'nın başına getirileceği konuşulmuştu.

RIDVAN DİLMEN'DEN VOLKAN DEMİREL İDDİASI!

RIDVAN DİLMEN'DEN VOLKAN DEMİREL İDDİASI!

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV 8,5 ekranlarında yaptığı açıklamada Demirel'in Ümit Milli Takım için düşünüldüğünü ifade ederken, "Volkan Demirel'in Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü için düşünüldüğünü duydum. Umarım olur. Volkan Hoca buna ne kadar hazır; tabii o da ayrı bir durum. Kolay bir süreçten geçmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Tüm bunlar yaşanırken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Fanatik'in haberine göre; U21 Milli Takım için arayışlarını sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu, teknik direktör olarak görmek istediği isim konusunda uzlaştı.

'ÖMER ERDOĞAN'A TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ!'

'ÖMER ERDOĞAN'A TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ!'

Son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Ömer Erdoğan'a U21 Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü teklif edildi. Süper Lig'in dördüncü haftasında Mustafa Dalcı'nın yerine Ankaragücü'nün teknik direktörlük koltuğuna oturan Ömer Erdoğan, 2-0 kaybedilen Fatih Karagümrük maçına kadar görevde kaldı.

Ömer Erdoğan daha önce Ankaragücü dışında, Bursaspor, Karagümrük ve Hatayspor'u çalıştırmıştı.

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