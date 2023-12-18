Üniformalı nikahın bedeli ağır olmuştu! Yargı kararını verdi

İstanbul 12. İdare Mahkemesi'ne Bakanlık tarafından gönderilen beyanda, 7 Haziran 2023'teki nikahın 8 Haziran'da haber olduğu belirtildi. Nikahta askerin ve polis eşinin üniformayla yer aldığı belirtilerek, "Görev yerini ifşa edecek şekilde açıklamalarda bulundu. Personele sosyal medya paylaşımları ile ilgili tebligatlar yapılmıştı. Buna rağmen emirler hilafında hareket ederek emre itaatsizlikte ısrar fiili işledi" denildi.