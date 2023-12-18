Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Üniformalı nikahın bedeli ağır olmuştu! Yargı kararını verdi

    Üniformalı nikahın bedeli ağır olmuştu! Yargı kararını verdi

    18.12.2023 14:39 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Denizli'de üniformasıyla nikah masasına oturan uzman çavuşun sözleşmesi bağlı bulunduğu birlik tarafından feshedilmiş, söz konusu karar yargıya taşınmıştı. Mahkeme, bu fiilin sözleşme feshini gerektirecek nitelikte ve ağırlıkta olmadığını, genç uzman çavuşun görevine geri dönmesine karar verdi.

    Tekirdağ’da görev yapan askeri personel Sedat Kasal ve İstanbul’da polis memuru olan Merve Yazıcı, 2021 yılında oynanan Beşiktaş - Trabzonspor müsabakasına gitti. Burada şans eseri yan yana oturan ikili, aralarında geçen muhabbet sonrası tanışma kararı aldı.

    ÜNİFORMALARIYLA NİKAH MASASINA OTURDULAR

    Maçın ardından konuşmalarını ilerleten Yazıcı ve Kasal çifti, aradan geçen 2 yılın ardından nikah masasına oturma kararı aldı. Kasal, Artvinli kız arkadaşıyla memleketi Denizli’nin Çameli ilçesinde ilk adımı attı. Üniformaları üzerinde olan çift, nikah masasına oturdu.

    GÖREVDEN ALINMIŞTI

    Nikah görüntüleri basında yankı uyandırınca "emre itaatsizlikte ısrar" suçunu işlediği öne sürülen Sedat Kasal, görevden alındı.

    Kesfet

    Mesleğini kaybeden Kasal, konuyu yargıya taşıdı. Kasal, avukatı aracılığıyla İstanbul 12. İdare Mahkemesi "yürütmenin durdurulması" için dava açtı.

    İstanbul 12. İdare Mahkemesi'ne Bakanlık tarafından gönderilen beyanda, 7 Haziran 2023'teki nikahın 8 Haziran'da haber olduğu belirtildi. Nikahta askerin ve polis eşinin üniformayla yer aldığı belirtilerek, "Görev yerini ifşa edecek şekilde açıklamalarda bulundu. Personele sosyal medya paylaşımları ile ilgili tebligatlar yapılmıştı. Buna rağmen emirler hilafında hareket ederek emre itaatsizlikte ısrar fiili işledi" denildi.

    İstanbul 12. İdare Mahkemesi, bu fiilin sözleşme feshini gerektirecek nitelikte ve ağırlıkta olmadığına karar verdi. Sözleşme feshi işlemini hukuka uygun bulmayan mahkemede verdiği kararda, "Dava konusu işlemin, davacının çalışma hayatına ilişkin olması ve uygulanması halinde davacı yönünden telafisi güç ve imkansız zararları doğurabileceği de tabiidir" denildi.

    MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

    MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

    Kararı değerlendiren Kasal’ın avukatı Adem Tarla, "Müvekkilim polis olan eşiyle bir maçta tanışmış. Anı kalması için de üniformayla nikah masasına oturmuşlar. Nikahın ardından gazetecilere görev yerini belirtecek beyanda bulununca da bağlı bulunduğu birlikten sorgusuz sualsiz atıldı. Mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar verdi. İptale dair işlemler ise sürüyor. Şu an müvekkilim görevine döndü" dedi.


    (İHA)

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    nikah
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Asgari ücret ne kadar olacak? Nefesler tutuldu...

    Asgari ücret ne kadar olacak? Nefesler tutuldu...

    Meşhur 'Sadık Abi' bulundu! Hafize Gaye Erkan'ın 'soğan - patates' diyaloğu viral olmuştu

    Meşhur 'Sadık Abi' bulundu! Hafize Gaye Erkan'ın 'soğan - patates' diyaloğu viral olmuştu

    İstanbul için çok ciddi uyarı: Büyük depremin yaklaştığının habercisi!

    İstanbul için çok ciddi uyarı: Büyük depremin yaklaştığının habercisi!

    Lüks araçlarla fotoğrafların arkasındaki gerçek ortaya çıktı

    Lüks araçlarla fotoğrafların arkasındaki gerçek ortaya çıktı

    Ne Almanya ne de ABD... Binlerce Türk çalışmak için oraya akın ediyor

    Ne Almanya ne de ABD... Binlerce Türk çalışmak için oraya akın ediyor

    Açtı ağzını yumdu gözünü: "Gel de delirme! Odunla kovalar bunları"

    Açtı ağzını yumdu gözünü: "Gel de delirme! Odunla kovalar bunları"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

    Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

    Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

    Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

    Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

    Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

    Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

    Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

    Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

    Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.