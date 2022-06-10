Ünlü dançı Katya Jones Ege sularında tatil yapıyor

Bikini izi kalmasını istemeyen ünlü dansçı, bir ara bikinisini çıkarıp öyle güneşlendi.

Bir süre sahilde yürüyüş yapan Katya, kusursuz fiziği ile göz doldurdu.

Makyajsız doğal güzelliği ve siyah ay kuyruğu saçıyla Ege sahillerinin keyfini süren ünlü isim, teniyle aynı renkte minik bir bikini giymeyi tercih etti.