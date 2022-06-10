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Ünlü dançı Katya Jones Ege sularında tatil yapıyor

10.06.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bronz Tanrıça' lakaplı ünlü dansçı Katya Jones, tatil için Mikonos'u seçti. Ünlü isim üstsüz güneşlenirken objektiflere yakalandı.

Come Dancing'in yıldızı Katya Jones, Yunanistan'ın gözde tatil yeri Mikonos'ta üstsüz güneşlenirken görüntülendi.

'BRONZ TANRIÇA' EGE SULARINDA ÜSTSÜZ GÜNEŞLENDİ

33 yaşındaki ünlü isim Yunan adasında bronzluğunu tamamlarken minik bikinisiyle kendine hayran bıraktı.
Bikini izi kalmasını istemeyen ünlü dansçı, bir ara bikinisini çıkarıp öyle güneşlendi.
Bir süre sahilde yürüyüş yapan Katya, kusursuz fiziği ile göz doldurdu.
Makyajsız doğal güzelliği ve siyah ay kuyruğu saçıyla Ege sahillerinin keyfini süren ünlü isim, teniyle aynı renkte minik bir bikini giymeyi tercih etti.
Katya ve arkadaşı Aimee Fuller günün sonuna doğru şezlonglarda dinlenerek güneşin iliklerine kadar hissetti.
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