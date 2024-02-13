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Ünlü futbol veri sitesi Süper Lig için olay yaratacak tahminlerde bulundu! Hem şampiyon olacak takımı, hem de düşecek takımları açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.02.2024 15:33 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, 25. haftanın ardından liderlik el değiştirdi. Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile berabere kalmasının ardından Galatasaray zirvenin yeni sahibi olurken bitime 13 hafta kala ünlü bir futbol veri sitesi ligin şampiyonunu ve lige veda edecek takımları tahmin etti. İşte detaylar...

Ünlü futbol veri sitesi Euro Club Index, Trendyol Süper Lig için bir şampiyonluk tahmininde bulundu. Euro Club Index, 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin ederken, ligi alt sıralarda tamamlayarak Süper Lig'e veda edecek takımları da son verilere göre güncelledi.

İŞTE O TAHMİNLER...
Canlı Skor

İSTANBULSPOR

İSTANBULSPOR

Euro Club Index verilerine göre ligi son sırada tamamlayacak takım İstanbulspor. Siteye göre Sarı-Siyahlılar sezonu 19 puanla tamamlayıp küme düşecek.

KONYASPOR

KONYASPOR

Konyaspor topladığı 40 puanla küme düşen ikinci takım olarak tahmin edildi.

PENDİKSPOR

PENDİKSPOR

Sezonu 18. bitirecek takım olarak ise Pendikspor gösterildi. İstanbul ekibinin 41 puan toplayacağı öngörüldü.

HATAYSPOR

HATAYSPOR

Ligden düşecek son takımın ise 42 puanla Hatayspor olacağı tahmin edildi.

İLK 5 SIRA TAHMİNİ 

İLK 5 SIRA TAHMİNİ 

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk 5 sırası ise şöyle:

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