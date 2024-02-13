Ünlü futbol veri sitesi Süper Lig için olay yaratacak tahminlerde bulundu! Hem şampiyon olacak takımı, hem de düşecek takımları açıkladı

Ünlü futbol veri sitesi Euro Club Index, Trendyol Süper Lig için bir şampiyonluk tahmininde bulundu. Euro Club Index, 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin ederken, ligi alt sıralarda tamamlayarak Süper Lig'e veda edecek takımları da son verilere göre güncelledi.

İŞTE O TAHMİNLER...

