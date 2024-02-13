Ünlü futbol veri sitesi Süper Lig için olay yaratacak tahminlerde bulundu! Hem şampiyon olacak takımı, hem de düşecek takımları açıkladı

Ünlü futbol veri sitesi Euro Club Index, Trendyol Süper Lig için bir şampiyonluk tahmininde bulundu. Euro Club Index, 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin ederken, ligi alt sıralarda tamamlayarak Süper Lig'e veda edecek takımları da son verilere göre güncelledi.
Euro Club Index verilerine göre ligi son sırada tamamlayacak takım İstanbulspor. Siteye göre Sarı-Siyahlılar sezonu 19 puanla tamamlayıp küme düşecek.
Konyaspor topladığı 40 puanla küme düşen ikinci takım olarak tahmin edildi.
Sezonu 18. bitirecek takım olarak ise Pendikspor gösterildi. İstanbul ekibinin 41 puan toplayacağı öngörüldü.
Ligden düşecek son takımın ise 42 puanla Hatayspor olacağı tahmin edildi.
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk 5 sırası ise şöyle: