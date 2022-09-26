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  4. Ünlü futbolcu Alan Shearer'ın kızı Hollie, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni ve yorum yağdı

Ünlü futbolcu Alan Shearer'ın kızı Hollie, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni ve yorum yağdı

26.09.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin futbol efsanelerinden biri olarak kabul edilen Alan Shearer'ın söz yazarı ve şarkıcı olan kızı Hollie, Karayipler’de yaptığı tatilinden bikinili pozlarını paylaştı. Yazın bitmediğini takipçilerine renkli bikini takımıyla gösteren Hollie’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

İngiltere’nin futbol camiasında adını kabul ettiren isimlerinden Alan Shearer’ın kızı Hollie, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Hollie son olarak cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Karayipler’de teknesinden bikinili pozlarını paylaşan Hollie takipçilerini mest etmeyi başardı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Newcastle United efsanesi ve eski İngiltere milli takımının kaptano Alan Shearer'ın kızı arkadaşlarıyla beraber yaptığı Karayip tatilinden anları Instagram hesabından paylaştı.
Şarkıcı-söz yazarı Hollie, sosyal medyada etkileyici bir takipçi kitlesi oluşturdu ve şu anda müzik kariyeri ve çarpıcı yüklemeleri sayesinde Instagram'da 63 binin biraz altında takipçisi var. 27 yaşındaki fenomen ismin gönderisi sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başarırken güzel ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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