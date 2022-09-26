Ünlü futbolcu Alan Shearer'ın kızı Hollie, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni ve yorum yağdı

İngiltere’nin futbol camiasında adını kabul ettiren isimlerinden Alan Shearer’ın kızı Hollie, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Hollie son olarak cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Karayipler’de teknesinden bikinili pozlarını paylaşan Hollie takipçilerini mest etmeyi başardı.

Newcastle United efsanesi ve eski İngiltere milli takımının kaptano Alan Shearer'ın kızı arkadaşlarıyla beraber yaptığı Karayip tatilinden anları Instagram hesabından paylaştı.

Şarkıcı-söz yazarı Hollie, sosyal medyada etkileyici bir takipçi kitlesi oluşturdu ve şu anda müzik kariyeri ve çarpıcı yüklemeleri sayesinde Instagram'da 63 binin biraz altında takipçisi var. 27 yaşındaki fenomen ismin gönderisi sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başarırken güzel ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.