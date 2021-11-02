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Ünlü iş insanları Gates ve Bezos'un mega yatları Bodrum'un koylarına demirledi

02.11.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü iş insanları Gates ve Bezos'un mega yatları Bodrum'un koylarına demirledi

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in "Lana" ve ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un "Flying Fox" adlı mega yatları, Bodrum ilçesi koylarına demir attı.c

Bill Gates'in Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki "Lana" isimli yatı, Türkbükü Mahallesi açıklarına yanaştı.

Gates'in lüks yatını görenler, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Yattan zaman zaman personelin botla kıyıya seyir yaptığı gözlendi.

Spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu, su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunan yatta, ayrıca hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor.

- Flying Fox yeniden Bodrum'da

Jeff Bezos'un Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğundaki "Flying Fox" adlı yatı da yeniden Yalı Mahallesi açıklarındaki koya demirledi.

Koyun farklı noktalarından da görülebilen yat, büyüklüğüyle dikkati çekiyor.

Üzerinde iki helikopter pisti ile bir helikopter bulunan yattan çıkan lüks bir sürat botu, Bodrum açıklarına hareket etti. Havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları ve sinema imkanı bulunan yatta, biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde 22 misafir ağırlanabiliyor.

Yat önceki günlerde Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu başta olmak üzere farklı koylara demirlemişti.

Ünlü iş insanları Gates ve Bezos'un mega yatları Bodrum'un koylarına demirledi

Ünlü iş insanları Gates ve Bezos'un mega yatları Bodrum'un koylarına demirledi

Ünlü iş insanları Gates ve Bezos'un mega yatları Bodrum'un koylarına demirledi

Ünlü iş insanları Gates ve Bezos'un mega yatları Bodrum'un koylarına demirledi

Ünlü iş insanları Gates ve Bezos'un mega yatları Bodrum'un koylarına demirledi

Ünlü iş insanları Gates ve Bezos'un mega yatları Bodrum'un koylarına demirledi

Ünlü iş insanları Gates ve Bezos'un mega yatları Bodrum'un koylarına demirledi

Ünlü iş insanları Gates ve Bezos'un mega yatları Bodrum'un koylarına demirledi

Ünlü iş insanları Gates ve Bezos'un mega yatları Bodrum'un koylarına demirledi

Ünlü iş insanları Gates ve Bezos'un mega yatları Bodrum'un koylarına demirledi

Ünlü iş insanları Gates ve Bezos'un mega yatları Bodrum'un koylarına demirledi

Ünlü iş insanları Gates ve Bezos'un mega yatları Bodrum'un koylarına demirledi
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