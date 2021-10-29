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Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

29.10.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Cumhuriyet Bayramı'mızın 98'inci yıl dönümünü kutlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanı bayraklarla, yürekler Cumhuriyet coşkusuyla doldu.

Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri de duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

ÜNLÜLERİN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

SERAY SEVER

SERAY SEVER
"29 Ekim 1923 tarihin yazıldığı an. Canım ATA’m kalbimizdesin. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

MERT FIRAT

MERT FIRAT
Dünyayı değiştiren daha doğrusu değiştirecek dünya görüşü olan Atam, 98. yılımızda yılmadan, usanmadan izindeyiz. İlkelerin yolumuz, inkılapların ilhamımız, mücadelen şevkimizdir.

AHMET KURAL

AHMET KURAL
Yaşasın Cumhuriyet

NİLGÜN BELGÜN

NİLGÜN BELGÜN
Cumhuriyet Bayramımızın 98. yılı kutlu olsun. Daima Atamızın izindeyiz.

MURAT BOZ

MURAT BOZ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Instagram
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