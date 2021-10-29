Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri de duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi.
ÜNLÜLERİN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI
SERAY SEVER
"29 Ekim 1923 tarihin yazıldığı an. Canım ATA’m kalbimizdesin. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."
MERT FIRAT
Dünyayı değiştiren daha doğrusu değiştirecek dünya görüşü olan Atam, 98. yılımızda yılmadan, usanmadan izindeyiz. İlkelerin yolumuz, inkılapların ilhamımız, mücadelen şevkimizdir.
AHMET KURAL
Yaşasın Cumhuriyet
NİLGÜN BELGÜN
Cumhuriyet Bayramımızın 98. yılı kutlu olsun. Daima Atamızın izindeyiz.
MURAT BOZ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.
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