Ünlü modacı Dilara Fındıkoğlu'ndan kırmızı parti! Gecede kimler yok ki...

Ünl modacı Dilara Fındıkoğlu'nun 'kırmızı' konseptli 31. yaş doğum gününde Aleyna Tilki , Cemalcan Canseven ve Duygu Özaslan 'ın dans ettiği görüntüler sosyal medyaya düştü.

17 Eylül’de 31 yaşına girecek olan tasarımcı Dilara Fındıkoğlu, artık müze olarak hizmet veren Karaköy’deki Zülfaris Sinagogu’nda erken doğum günü partisi düzenledi.

Eğlenceye katılanlar arasında Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven ve Duygu Özaslan da vardı.