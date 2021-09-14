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  4. Ünlü modacı Dilara Fındıkoğlu'ndan kırmızı parti! Gecede kimler yok ki...

Ünlü modacı Dilara Fındıkoğlu'ndan kırmızı parti! Gecede kimler yok ki...

14.09.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lady Gaga, Bella Hadid ve Rihanna gibi dünyaca ünlü yıldızların da tasarımcılığını yapan modacı Dilara Fındıkoğlu, 31'inci yaş gününü 'kırmızı' temalı partiyle kutladı.

Ünl modacı Dilara Fındıkoğlu'nun 'kırmızı' konseptli 31. yaş doğum gününde Aleyna Tilki, Cemalcan Canseven ve Duygu Özaslan'ın dans ettiği görüntüler sosyal medyaya düştü.

DİLARA FINDIKOĞLU'NDAN 'KIRMIZI PARTİ'

17 Eylül’de 31 yaşına girecek olan tasarımcı Dilara Fındıkoğlu, artık müze olarak hizmet veren Karaköy’deki Zülfaris Sinagogu’nda erken doğum günü partisi düzenledi.
Eğlenceye katılanlar arasında Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven ve Duygu Özaslan da vardı.
Davetlilerin kırmızı kıyafetlerle geldiği partinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
Yemekli organizasyonun sürprizi ise Dilara Fındıkoğlu’nun sahneye çıkıp şarkı söylemesiydi.
Partiden renkli görüntüler sosyal medyaya da yansıdı.
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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Cemal Can Canseven Duygu Özaslan
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