Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'dan 'Sanane lan' çıkışı: O videoya isyan etti!

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan ünlü oyuncu Şükran Ovalı, kadınlara ve çocukalara yapılan haksızlıklara sessiz kalamadı. Dün sosyal medyada gündeme gelen şortlu bir genç kıza yapılan kıyafet baskısına sinirlenen ünlü oyuncu, İnstagram hesabından cesur pozlarını yayınlayarak 'sanane lan istediğimizi giyeriz' ifadelerini kullandı.

Şükran Ovalı'dan sert çıkış!

Ünlü futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılında hayatını birleştiren oyuncu Şükran Ovalı sosyal medyada gündem olan o videoya isyan etti.

Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, 2018 yılında kızları Mihran Ela'yı kucaklarına alarak anne baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Ünlü oyuncu son olarak Exxen adlı platformda seyirci karşısına çıkan 'Şeref Bey' adlı dizide rol almasıyla adından söz ettirmişti.

SESSİZ KALAMADI Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı 36 yaşındaki Ovalı, dün gündeme gelen şortlu bir genç kıza iki yaşlı şahsın sözlü tacizde bulunarak kıyafet baskısı yaptığı anların yer aldığı videoya sessiz kalamadı.