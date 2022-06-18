Ünlü sanatçının kızı denizde sevgilisiyle deve güreşi yaptı

Dünyaca ünlü müzisyen Eros Ramazzotti ve sunucu Michelle Hunziker'in 26 yaşındaki kızları Aurora Ramazzotti, magazin gündeminden düşmüyor.

Bir ara sevgilisinin omzuna çıkan Aurora'nın keyifli anları objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde yüzünde kabarcıklar olduğunu ve ilk defa güneş alerjisiyle karşı karşıya geldiğini açıklayan Aurora, takipçilerini güneşin zaralarına karşı uyarmıştı.