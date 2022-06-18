Ünlü sanatçının kızı denizde sevgilisiyle deve güreşi yaptı

Dünyaca ünlü müzisyen Eros Ramazzotti ve sunucu Michelle Hunziker'in 26 yaşındaki kızları Aurora Ramazzotti, magazin gündeminden düşmüyor.
DENİZDE AŞKA GELDİLER
Sevgilisiyle İspanya tatiline çıkan genç isim, samimi halleriyle dikkat çekti.
Bir ara sevgilisinin omzuna çıkan Aurora'nın keyifli anları objektiflere yansıdı.
Denizde aşka gelen genç kadın, sevgilisini öpücüklere boğdu.
Geçtiğimiz günlerde yüzünde kabarcıklar olduğunu ve ilk defa güneş alerjisiyle karşı karşıya geldiğini açıklayan Aurora, takipçilerini güneşin zaralarına karşı uyarmıştı.
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