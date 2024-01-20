Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'un sahne tarzı çok konuşuldu! Nefes kesen sahne tarzına beğeni ve yorum yağdı

Paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Şarkıcı paylaşımına "Zerafetlerinden ve enerjilerinden çok etkilendiğim insanlara konser vermenin büyüsüyle hafızama kazınan, unutamayacağım bir konserdi. Onlar kim olduklarını biliyorlar" notunu düştü.