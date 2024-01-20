Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'un sahne tarzı çok konuşuldu! Nefes kesen sahne tarzına beğeni ve yorum yağdı

Ebru Gündeş’in yanında vokalistlik yaparak kariyerine başlayan Derya Uluğ, daha sonra kendi albümünü çıkararak piyasaya giriş yapmıştır. Uluğ, son yılların en çok konuşulan isimlerinden biridir.
Yaptığı paylaşımlar ve başarısıyla sık sık gündem olan şarkıcı Derya Uluğ son paylaşımıyla da gündem oldu. Şarkıcı 1.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sahne tarzını paylaştı.
Paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Şarkıcı paylaşımına "Zerafetlerinden ve enerjilerinden çok etkilendiğim insanlara konser vermenin büyüsüyle hafızama kazınan, unutamayacağım bir konserdi. Onlar kim olduklarını biliyorlar" notunu düştü.
Cesur paylaşımı çok konuşulurken ünlü şarkıcıya sosyal medyada; 'Bu güzellik ne?', 'Fiziğin harika', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.
21 Şubat 1986 yılında İzmir’de dünyaya gelen Derya Uluğ, küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmiştir. 8 Yaşındayken bir ses yarışmasına katılan Uluğ, daha sonra Muğla Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünü tamamlamıştır. Yüksek lisansını ise Haliç Üniversitesi’nde Devlet Konservatuarı’nda tamamlamıştır.
3 yıl Ebru Gündeş’in vokalistliğini yapan Uluğ, buradan edindiği tecrübelerle kendi albümünü çıkarmak istemiştir. Müzik hayatına profesyonel anlamda devam etmek isteyen Uluğ, bu amaçla Ebru Gündeş’in yanından ayrılmıştır.