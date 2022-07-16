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Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

16.07.2022 03:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Burhaniye mahallesi Çamlıca caddesinde 2 katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz halde geldi.

Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, mahalle sakinleri itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini izledi.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.

Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

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yangın İstanbul Üsküdar

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