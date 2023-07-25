Uydu görüntüleri Rodos yangınının bilançosunu gösterdi! Tahliyeler sürüyor... Henüz kontrol altına alınmadı

Yunanistan’da orman yangınlarıyla mücadelede 8. güne gelindi. Yangınlardan en çok etkilenen bölge olan Rodos Adası’ndan şu ana kadar en 40 bin kişi tahliye edilirken son olarak yangının Rodos’un güneydoğusundaki tatil yerlerine ulaşmasıyla birlikte bölgedeki tahliye çalışmalarının hızlandırıldığı belirtildi. Yangınlar şiddetli rüzgarlar nedeniyle yayılmaya devam ederken, itfaiye ekiplerinin yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

2 METRELİK NEHİR KURUDU

Rodos Adası’nın güney kesiminde bulunan Gennadi ve Vati köylerinin yakınlarındaki 2 nehrin kuruduğu aktarıldı. Adanın bazı bölgelerinde yeni yangınların çıkmasından endişe edilirken herhangi bir yerleşim yerlerinde hasar kaydedilmediği belirtildi. Yunanistan’ın Evia (Eğriboz) Adası’nda da yeni yangınların çıktığı henüz kontrol altına alınamadığı bildirildi.

ORGANİZASYONLAR İPTAL EDİLDİ

Rodos Adası’nda bazı bölgelerde kontrolün sağlanmasının ardından en az 2 bin kişi evlerine dönerken, yangınlar nedeniyle adaya yapılacak birçok uçuş iptal edildi. Tur organizasyonları da Rodos Adası’ndaki etkinliklerini askıya alırken, tatilini Yunanistan’da geçirmeyi planlayan 39 bin kişiye daha sonra kullanmak üzere yeni rezervasyon seçenekleri sunuldu. (İHA)

MİÇOTAKİS: SAVAŞTAYIZ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Meclis'te yaptığı konuşmada, uzun süren sıcaklar ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle yangınların daha kolay çıktığına işaret ederek, yangına karşı alınan hiçbir tedbirin yeterli olmadığını söyledi. Yangın söndürme çalışmaları ve tahliye operasyonlarında yer alan ekiplere ve gönüllülere teşekkür eden Miçotakis, "Savaştayız. Kaybettiklerimizi yeniden inşa edeceğiz, zararları karşılayacağız. Öncelikli kaygımız insan yaşamının korunması olmalıdır. Doğanın öfkesi karşısında hiçbir önlem yeterli değildir. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca hepimiz sürekli tetikte olmalıyız." ifadelerini kullandı. (AA)