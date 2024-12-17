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  4. Uzatmalarda yenilen gol ortalığı karıştırdı! Galatasaray derbisi sonrası Trabzonsporlu futbolcular birbirine girdi araya Şenol Güneş müdahale etti...

Uzatmalarda yenilen gol ortalığı karıştırdı! Galatasaray derbisi sonrası Trabzonsporlu futbolcular birbirine girdi araya Şenol Güneş müdahale etti...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.12.2024 08:23
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Süper Lig'in 16. haftası muhteşem bir derbiye sahne oldu. Lider Galatasaray sahasında pek de iyi bir sezon geçirmeyen Karadeniz ekibi Trabzonspor'u konuk etti. Tam 7 golün atıldığı karşılaşmada kazanan 4-3'lük skorla ev sahibi ekip Galatasaray olurken, Bordo-mavililerde son düdükle birlikte gergin anlar yaşandı. İşte detaylar...

Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi uzun süre unutulmayacak bir karşılaşmaya sahne oldu.

Lider Galatasaray, kritik mücadede sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Tam 7 golün atıldığı karşılaşmada kazanan 90+8. dakikada bulduğu golle Sarı-Kırmızılılar olurken, Aslan'a galibiyeti getiren golü Ali Şahin Yılmaz kendi kalesine kaydetti.

MAÇIN SONU GERGİNLİK

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Öte yandan karşılaşmanın son düdüğünün ardından Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ile bordo-mavili takımın orta saha oyuncusu Mendy arasında büyük bir tartışma yaşandı.

ŞENOL GÜNEŞ ARAYA GİRDİ

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Milli kaleci, hakemin bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte 24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun üzerine yürüdü. Daha sonra Trabzonsporlu diğer oyuncular araya girerek tartışmanın büyümesini engelledi.

DAHA SONRA BARIŞTILAR

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İki futbolcu, karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte yaşanılan gerginlikten sonra barış sağladı. Uğurcan Çakır ve Mendy, mücadelenin adından fotoğraf paylaşarak buzların eridiğine dair mesaj verdi.

İŞTE O ANLAR...

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Şenol Güneş Trabzonspor Uğurcan Çakır kavga Derbi son dakika galatasaray
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tff yi yendik
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