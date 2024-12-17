Uzatmalarda yenilen gol ortalığı karıştırdı! Galatasaray derbisi sonrası Trabzonsporlu futbolcular birbirine girdi araya Şenol Güneş müdahale etti...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi uzun süre unutulmayacak bir karşılaşmaya sahne oldu.
Lider Galatasaray, kritik mücadede sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Tam 7 golün atıldığı karşılaşmada kazanan 90+8. dakikada bulduğu golle Sarı-Kırmızılılar olurken, Aslan'a galibiyeti getiren golü Ali Şahin Yılmaz kendi kalesine kaydetti.
Öte yandan karşılaşmanın son düdüğünün ardından Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ile bordo-mavili takımın orta saha oyuncusu Mendy arasında büyük bir tartışma yaşandı.
Milli kaleci, hakemin bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte 24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun üzerine yürüdü. Daha sonra Trabzonsporlu diğer oyuncular araya girerek tartışmanın büyümesini engelledi.
İki futbolcu, karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte yaşanılan gerginlikten sonra barış sağladı. Uğurcan Çakır ve Mendy, mücadelenin adından fotoğraf paylaşarak buzların eridiğine dair mesaj verdi.
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