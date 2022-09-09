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  4. Uzi'nin yeni klibi tartışma yarattı! Erotik sahneler dikkat çekti

Uzi'nin yeni klibi tartışma yarattı! Erotik sahneler dikkat çekti

09.09.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Krvn şarkısıyla sesini geniş bir kitleye duyuran Uzi lakaplı Utku Cihan Yalçınkaya yeni albümü "El Chavo"yu yayınladı. UZİ 11 şarkıdan oluşan albümünün ilk klibini "Unuttum" şarkısına çekti. Klipteki erotik sahneler ise dikkat çekti.

İlk albümü "Kan" ile birlikte Türkiye’nin en çok dinlenen sanatçılarından biri olan Uzi, yeni albümünü dinleyiciyle buluşturdu.

EROTİK KLİBİ TEPKİ ÇEKTİ

Uzi lakaplı Utku Cihan Yalçınkaya yeni albümü "El Chavo"yu yayınladı. Aleyna Tilki ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Uzi'nin yeni tartışma yarattı.

'Unuttum' şarkısının kilibi 8 saatte 110 bin izlendi.

Klipteki erotik sahneler ise dikkat çekti.

UZİ KİMDİR?

UZİ KİMDİR?
1998 yılında dünyaya gelen Uzi'nin gerçek adı Utku Yalçınkaya'dır. İstanbul Güngören'de büyüyen isim, sokak kültürüne de burada aşina olmuştur. 7 senedir aktif olarak rap müzik yapan genç rap sanatçısı, Çavo olarak da tanınıyor.
Rap müzik yapanların genelinin aksine küçükken yalnızca rap müziğe değil, arabeske de ilgi duymuş ve Azer Bülbül hayranıdır. Bu ilgisini rock ve metal müzik tutkunu olan anne babası bile aşamamıştır.

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Anahtar Kelimeler:
uzi
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