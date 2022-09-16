Üzülmeyin! Herkesin başına gelebilir: Lapa pilavları kurtaracak püf noktalar

Pilavın lezzetinin yanı sıra tel tel dökülmesi, mis gibi kokması bekleniyor. Bu kıvamın tutturulmasının oldukça zorlu olduğu düşünülse de aslında oldukça basit. Sadece yapacağınız tarife sadık kalmanız gerekiyor. Ancak yaşanan ufak aksaklıklara bağlı olarak pilavınız lapa olduysa bunun da çözümü bulunuyor. Bu yöntemler ile pilavlarınız tam istediğiniz kıvamda olacak.

LAPA PİLAVI KURTARACAK HAMLELER

PİLAVIN LAPA OLMAMASI İÇİN Pilav yaparken ölçü kullanmak şart. Aksi takdirde pilavlarınızın lapa olması işten bile değil. Pirincin türüne göre 1 bardak pirince 1,5 bardak ya da 2 bardak su şeklinde su ile ilerlemek şart. Bu ölçüler dediğimiz gibi pirincinizin türüne göre değişebilir. Pirinç ve su oranını göz kararı olarak ayarlamaya çalışırsanız da lapa olma ihtimali çok yüksek olur. Pilavı önden suyun içinde çok uzun süre bekletmemek gerekiyor.

İNCE TABANLI TENCERE KULLANMAYIN İnce tabanlı tencere kullanmak... Pilavınızın lapa olmasının önündeki en ciddi nedenlerden biri. Pirinçler tabana yapışabiliyor, ısı eşit miktarda dağılmıyor ve tencere içinde nem dengesi sağlanmıyor. Hal böyle olunca da pirinçler lapa bir hale geliyor. Bu durumun önüne geçmek için pilav tenceresi olarak adlandırılan tencereleri, kalın tabanlı tencereleri ya da seramik pilav tava ya da tencerelerini tercih etmeye özen gösterin deriz.

PİŞİRİRKEN SÜREKLİ OLARAK KARIŞTIRMAYIN Bunun dışında pilav yaparken düşülen bir diğer hata ise pişirme aşamasında kapağını açmak ve sürekli olarak karıştırmak. Pilav yaparken kapağını açmamaya ve sürekli olarak karıştırmamaya özen gösterin. Aksi takdirde pilavınızın lapa olma olasılığı %120 diyebiliriz. Çünkü pirinçler karıştırıldıkça nişastaları ortaya çıkar ve bu da onun tam kıvamında olmasını değil, lapa olmasına neden olur. İçerisine tuzu en son ilave etmeye de gayret edin. Daha sonradan kapağını açıp ekstra tuz eklentisinde de bulunmayın.

LAPA PİLAVI YAPIM AŞAMASINDA KURTARABİLİRSİNİZ Pilav lapa oldu ve siz bunu henüz yapım aşamasında fark ettiniz. Yapım aşamasında farkettiyseniz kurtarma şansınız çok yüksek. Bu aşamada yapmanız gerekenleri anlatalım. Öncelikle suyunun fazla kaçtığınızı fark ettiğiniz an karıştırmayı bırakın. Siz karıştırdıkça daha çok lapa olacaklardır. Böyle bir durumda üzerine kağıt havlular ya da temiz kuru bir bez koyup tencerenin kapağını kapatın ve ocağın altını en kısığa getirin. Bu şekilde kapağını bir daha hiç açmayarak suyunu azar azar çekmesini sağlayın.