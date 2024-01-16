Uzun zamandır ortalarda yoktu! Seksenler'in Funda'sı Gülin İyigün bakın hangi diziyle dönüyor

Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun ve Ayşe Tolga gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı yayınlandığı döneme damga vuran Seksenler dizisinde hayat verdiği Funda karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan güzel oyuncu Gülin İyigün uzun zamandır ortalarda yoktu.



Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Gülin İyigün son olarak 3361 km filmi ile izleyicisinin karşısına çıktı. Beyza Alkoç'un çok satan romanı "3391 Kilometre"nin sinema uyarlaması olan filmde rol alan ünlü isim son haliyle dikkat çekti.

Gülin İyigün şimdilerde yeni dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

. SnobMagazin'de yer alan habere göre İyigün 'Yeni bir aile disizi var. 45 ülkede yayınlanacak farklı bir drama. Şimdilerde çekim aşamasındayız' dedi.

Ünlü oyuncu Gülin İyigün, 18 Şubat 1983 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Oyunculuk hayatına ilk olarak birçok tanınmış firmanın reklam filmlerinde oynayarak başlayan İyigün, 2011 yılından itibaren reklam filmlerinin yanı sıra dizi projelerinde rol almaya başladı.