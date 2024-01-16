MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uzun zamandır ortalarda yoktu! Seksenler'in Funda'sı Gülin İyigün bakın hangi diziyle dönüyor

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Seksenler'in Funda'sı Gülin İyigün bakın hangi diziyle dönüyor

16.01.2024 11:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Seksenler dizisinde hayat verdiği Funda karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Gülin İyigün uzun zamandır ortalarda yoktu. Yeni filmiyle izleyicisinin karşısına çıkan İyigün yeni dizisini de açıkladı.

Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun ve Ayşe Tolga gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı yayınlandığı döneme damga vuran Seksenler dizisinde hayat verdiği Funda karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan güzel oyuncu Gülin İyigün uzun zamandır ortalarda yoktu.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Gülin İyigün son olarak 3361 km filmi ile izleyicisinin karşısına çıktı. Beyza Alkoç'un çok satan romanı "3391 Kilometre"nin sinema uyarlaması olan filmde rol alan ünlü isim son haliyle dikkat çekti.
Gülin İyigün şimdilerde yeni dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
. SnobMagazin'de yer alan habere göre İyigün 'Yeni bir aile disizi var. 45 ülkede yayınlanacak farklı bir drama. Şimdilerde çekim aşamasındayız' dedi.
Ünlü oyuncu Gülin İyigün, 18 Şubat 1983 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Oyunculuk hayatına ilk olarak birçok tanınmış firmanın reklam filmlerinde oynayarak başlayan İyigün, 2011 yılından itibaren reklam filmlerinin yanı sıra dizi projelerinde rol almaya başladı.
2011 yılında ilk olarak Tek Başımıza adlı dizide rol alan oyuncu, Seksenler dizisinin oyuncu kadrosuna katılarak kariyeri için önemli bir adım attı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
çocuklar duymasın seksenler Oyuncu funda ünlü oyuncu karakteri
En Çok Okunan Haberler
Emekli zammında SON DAKİKA! 3 milyon kişi 5.450 TL sınırına takıldı!

Emekli zammında SON DAKİKA! 3 milyon kişi 5.450 TL sınırına takıldı!

'Hacze gitmeye korkuyoruz' diye isyan etti! Genç avukata 'seni sakat bırakırım' dedi: 1 hafta önce arkadaşımızın ayaklarını kırdılar

'Hacze gitmeye korkuyoruz' diye isyan etti! Genç avukata 'seni sakat bırakırım' dedi: 1 hafta önce arkadaşımızın ayaklarını kırdılar

Okan Buruk'tan Icardi açıklaması geldi!

Okan Buruk'tan Icardi açıklaması geldi!

Bu hafta iki mevsim birden! Harita paylaşıp gün verdiler

Bu hafta iki mevsim birden! Harita paylaşıp gün verdiler

Ayrılmak isteyen sevgilisine sokak ortasında saldırdı!

Ayrılmak isteyen sevgilisine sokak ortasında saldırdı!

Bonucci'nin ardından Çağlar Söyüncü ile de anlaşma sağlandı

Bonucci'nin ardından Çağlar Söyüncü ile de anlaşma sağlandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.