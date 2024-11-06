'Vampir' Zosia'nın 400 yıl önceye ait yüzü canlandırıldı! Ayağına kilit vurup boynuna tılsımlar koymuşlar...

"BU DURUM İKONİK"

Nilsson, “Onu gömen insanlar, onun ölümden geri dönmesini engellemek için ellerinden geleni yapmışlar. Bu gerçekten ironik, çünkü biz onu hayata döndürmek için her şeyi yaptık. Bir vampir olduğunu söylediklerinde biraz korktum, ama aynı zamanda ona bir canavar gibi değil, insan gibi bakarak yeniden tasarladım.” şeklinde konuştu.