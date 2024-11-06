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'Vampir' Zosia'nın 400 yıl önceye ait yüzü canlandırıldı! Ayağına kilit vurup boynuna tılsımlar koymuşlar...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.11.2024 10:07
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400 yıl sonra yeniden hayata dönen 'vampir' Zosia... Polonya'da bulunan genç kadının, eski inançlar ve tılsımların izlerini taşıyan gizemli bir mezarın sırrını gün yüzüne çıkardı!

Bir zamanlar vampir olduğu düşünülen genç kızın 400 yıl önceye ait yüzü yeniden canlandırıldı.

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Polonya'nın kuzeyindeki Pien kasabasında isimsiz bir mezarlıkta bulunan genç kadına Zosia adı verildi. 2022 yılında Torun’daki Nicolaus Copernicus Üniversitesi’nden bir arkeolog ekibi tarafından keşfedilen bu mezarda, genç kadının boğazına bir orak yerleştirilmiş ve sol ayak baş parmağına asma kilit takılmıştı.

GERİ DÖNMESİN DİYE UĞRAŞMIŞLAR

GERİ DÖNMESİN DİYE UĞRAŞMIŞLAR

Bu, onu gömen kişilerin, ölümünden sonra geri dönmeyeceğini umarak bu tür tılsımlar yerleştirdiğini gösteriyor. Arkeolog Oscar Nilsson, bu cenaze töreninin, doğaüstü inançlarla iç içe geçmiş eski bir insanlık hikayesini ortaya koyduğunu belirtti.

AYAKLARINA KİLİT VURUP...

AYAKLARINA KİLİT VURUP...

Zosia'nın hayatı hakkında çok az şey biliniyor. Yapılan tahminlere göre, öldüğünde 18 ile 20 yaşları arasındaydı. Bir diğer tahmin ise kafatası analiziyle, genç kadının bayılma ve şiddetli baş ağrılarına yol açabilecek sağlık sorunlarına ve olası zihinsel sağlık problemlerine sahip olabileceğini gösteriyor.

Nilsson, Zosia’nın yaşadığı 17. yüzyılın, savaşlarla harap olmuş bir Avrupa olduğunu ve o dönemde vampir olduğuna inanılan kişilere karşı uygulanan ritüellerin, ayaklarına kilit takılması ve boyunlarına tılsımlı nesneler yerleştirilmesi gibi uygulamaları içerdiğini belirtti.

"BU DURUM İKONİK"

"BU DURUM İKONİK"

Nilsson, “Onu gömen insanlar, onun ölümden geri dönmesini engellemek için ellerinden geleni yapmışlar. Bu gerçekten ironik, çünkü biz onu hayata döndürmek için her şeyi yaptık. Bir vampir olduğunu söylediklerinde biraz korktum, ama aynı zamanda ona bir canavar gibi değil, insan gibi bakarak yeniden tasarladım.” şeklinde konuştu.

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Polonya vampir yüz çukurları
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