YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da Orta Çağ'da kullanıldığı tahmin edilen yaşam alanı bulundu

Van'da Orta Çağ'da kullanıldığı tahmin edilen yaşam alanı bulundu

18.12.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Gölü'ne hakim bir noktada ana kayaya oyulmuş 3 odalı alanda, çeşitli çanak ve çömlek parçalarına rastlandı - Bölgede inceleme yapan YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu: - "Van Gölü, Gevaş, Van Kalesi, Topaktaş Kalesi, Toprak Kale'yi görebilecek çok güzel bir mevkide konumlandırılmış. Şu an elde ettiğimiz veriler, buranın Orta Çağ'da yoğun bir şekilde kullanıldığına işaret etmekte"

MESUT VAROL - Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesi'nde Van Gölü'ne hakim bir noktada Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen yaşam alanı bulundu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığındaki kazı ekibinin kent merkezindeki tarihi yapıların kayıt altına alınması için yürüttükleri çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çitören Mahallesi'ndeki Çarpanak Adası'nın karşısında 1800 rakımlı tepelik alanda çalışma yapıldı.

Daha önce iki Urartu kaya mezarının tespit edildiği bölgeye yakın bir alanda, ana kayaya oyulmuş 3 odalı yaşam alanı tespit eden ekip, bölgede inceleme başlattı.

Kültür varlıkları envanterine kayıtlı olmadığı belirlenen, ana kayaya oyulmuş 6 metre uzunluğunda ve 3 metre çapındaki 3 odalı alanda çeşitli çanak ve çömlek parçalarına da rastlandı.

Van Gölü'ne hakim bir noktada yer alan ve Orta Çağ'da da farklı medeniyetler tarafından kullanıldığı belirlenen alandaki kalıntılar arkeologlarca detaylı bir şekilde incelenecek.

- "Çok hakim bir noktaya kurulmuş"

Çavuşoğlu, AA muhabirine, daha önce tespit edilen, Urartular dönemine ait 2 kaya mezarının doğusundaki yaşam alanının ana kayaya oyularak inşa edildiğini söyledi.

Kaya yerleşiminin önünde çok sayıda çanak ve çömlekle karşılaştıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Çanak ve çömlek parçalarından buranın Orta Çağ'da kullanılan bir yerleşim yeri olduğunu anlıyoruz. Buranın önemli olan özelliklerinden bir tanesi, çok hakim bir noktaya kurulmuş olması. Van Gölü, Gevaş, Van Kalesi, Topaktaş Kalesi, Toprak Kale'yi görebilecek çok güzel bir mevkide konumlandırılmış. Şu an elde ettiğimiz veriler, buranın Orta Çağ'da yoğun bir şekilde kullanıldığına işaret etmekte." dedi.

- "İçlerinde yaşamsal alanları gösterecek nişler yer alıyor"

Yerleşim yerinin tarihi ticaret yollarını gözetleyen çok stratejik bir bölgeye kurulduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Eski çağdaki yol güzergahı Van Gölü kenarından geçiyordu. Yolu gözetleyen ilk kale Kalecik Kalesi'dir. Buradan sonra Topaktaş Kalesi geliyor. Burası da tüm bu güzergahları görebilecek bir noktada yer alıyor. Yerleşim yerinin doğuya bakan kısmı tahrip olmuş. İki katlı olarak düzenlenmiş. Bu özellik hem erken hem de Orta Çağ'da kullanılan bir özellik. İç kısmında üst kata çıkan yaklaşık bir metre çapında bir yapı söz konusu. Muhtemelen merdivenle üst kata çıkılıyordu. Ana kayaya oyulmuş, oval görünümlü yapılardan söz ediyoruz. İçlerinde yaşamsal alanları gösterecek nişler yer alıyor. Oralarda günlük eşyalarını koyabilecekleri bölümler açılmış. Bazı noktalarda da sekiler yer almakta. Bizler de ölçümlerimizi yaptık, çanak ve çömlekleri de detaylı bir şekilde inceleyeceğiz."

Van'da Orta Çağ'da kullanıldığı tahmin edilen yaşam alanı bulundu

- Van Gölü'ne hakim bir noktada ana kayaya oyulmuş 3 odalı alanda, çeşitli çanak ve çömlek parçalarına rastlandı - Bölgede inceleme yapan YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu: - "Van Gölü, Gevaş, Van Kalesi, Topaktaş K

Van'da Orta Çağ'da kullanıldığı tahmin edilen yaşam alanı bulundu

Van'da Orta Çağ'da kullanıldığı tahmin edilen yaşam alanı bulundu

Van'da Orta Çağ'da kullanıldığı tahmin edilen yaşam alanı bulundu

Van'da Orta Çağ'da kullanıldığı tahmin edilen yaşam alanı bulundu

Van'da Orta Çağ'da kullanıldığı tahmin edilen yaşam alanı bulundu

Van'da Orta Çağ'da kullanıldığı tahmin edilen yaşam alanı bulundu

Van'da Orta Çağ'da kullanıldığı tahmin edilen yaşam alanı bulundu

Van'da Orta Çağ'da kullanıldığı tahmin edilen yaşam alanı bulundu

Van'da Orta Çağ'da kullanıldığı tahmin edilen yaşam alanı bulundu

Van'da Orta Çağ'da kullanıldığı tahmin edilen yaşam alanı bulundu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 18 Aralık Cumartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:11
Öğle
12:08
İkindi
14:34
Akşam
16:54
Yatsı
18:17

Van Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cumartesi

Başak Eczanesi
Ipekyolu
Mermit Eczanesi
Ipekyolu
Çalımlı Eczanesi
Ipekyolu
Bakır Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Vereseli Çağatay Eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.