İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gezinti amaçlı şişme botla göle açılan bir kişinin uzun süre geri dönemediği ihbarı üzerine jandarma, AFAD, ve Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Van'da şişme botla göle açılan kişi donmak üzereyken kurtarıldı

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