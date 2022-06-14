YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da şişme botla göle açılan kişi donmak üzereyken kurtarıldı

Van'da şişme botla göle açılan kişi donmak üzereyken kurtarıldı

14.06.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da şişme botla göle açılan kişi donmak üzereyken kurtarıldı

İpekyolu ilçesindeki Erçek Gölü'ne şişme botla açılan kişi hipotermiye girmek üzereyken kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gezinti amaçlı şişme botla göle açılan bir kişinin uzun süre geri dönemediği ihbarı üzerine jandarma, AFAD, ve Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada kayıp kişi, gölde 500 metre açıkta rüzgarla sürüklenmiş olan 2,5 metre uzunluğundaki şişme lastik botta bulundu.

Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından donmak üzereyken bottan alınan kişi kıyıda bekleyen sağlık görevlilerine teslim edildi.

Van'da şişme botla göle açılan kişi donmak üzereyken kurtarıldı

Van'da şişme botla göle açılan kişi donmak üzereyken kurtarıldı

Van'da şişme botla göle açılan kişi donmak üzereyken kurtarıldı

Van'da şişme botla göle açılan kişi donmak üzereyken kurtarıldı

Van'da şişme botla göle açılan kişi donmak üzereyken kurtarıldı

Van'da şişme botla göle açılan kişi donmak üzereyken kurtarıldı

Van'da şişme botla göle açılan kişi donmak üzereyken kurtarıldı

Van'da şişme botla göle açılan kişi donmak üzereyken kurtarıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
polis Van

Van Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
02:45
Sabah
04:35
Öğle
12:12
İkindi
16:06
Akşam
19:39
Yatsı
21:21

Van Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Çarşamba

Arı Eczanesi
Ipekyolu
Halk Eczanesi
Ipekyolu
Derman Eczanesi
Ipekyolu
Zeynep Öner Eczanesi
Edremit
Doruk Kartal Eczanesi
Tusba
Vitamin Eczanesi
Ercis
Başkale Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İnanması güç ama yavaş yavaş öldürüyor! Sakın yemeyin

İnanması güç ama yavaş yavaş öldürüyor! Sakın yemeyin

Yıllarca dehşeti yaşadı! Hastalığa aldırmadan defalarca...

Yıllarca dehşeti yaşadı! Hastalığa aldırmadan defalarca...

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Çok az biliniyor! Hayrete düşürdü

Çok az biliniyor! Hayrete düşürdü

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.