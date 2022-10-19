"Var mısın? Yoksun!" Ankaragücü'nden 'Mor Ve Ötesi'nin 'Cambaz'şarkısıyla Fenerbahçe maçındaki kararlara tepki!

Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmişti. Eyaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, konuk ekip Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmış ve başkent ekibinden maç sonunda hakem kararlarına büyük tepki gelmişti. Teknik direktör Ömer Erdoğan da karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında hakem Halil Umut Meler ve VAR sisteminin kararlarını eleştirmişti.

ANKARAGÜCÜ'NDEN OLAY YARATAN PAYLAŞIM

"DİRSEĞE KART BİLE GÖSTERMEDİ" Hakemlerin maçın seyrini değiştirdiğini dile getiren Erdoğan, "Hakemle ilgili not tutmuştum. Özellikle maçın ilk yarısında İrfan Can Kahveci'nin Emre Kılınç'a dirsek atmasına kart bile göstermedi. İkinci yarıda Tolga Ciğerci'ye tabanla müdahaleye yine kart göstermedi. Hakemler küçük dokunuşlarla maçın seyrini değiştiriyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

ÇOK KONUŞULAN PAYLAŞIM Yaşananların ardından Ankaragücü'nün resmi Twitter hesabından da çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

"VAR MISIN? YOKSUN!" "Var mısın? Yoksun!" başlıklı tweet'te Fenerbahçe maçında yaşanan tartışmalı pozisyonlar yer alırken, arka planda 'Mor Ve Ötesi' grubunun 'Cambaz şarkısı çaldı.

ÖRÜMCEK AĞLARI Paylaşımda, VAR ekranının köşelerinde örümcek ağlarının bulunması da dikkat çekti.