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  4. "Var mısın? Yoksun!" Ankaragücü'nden 'Mor Ve Ötesi'nin 'Cambaz'şarkısıyla Fenerbahçe maçındaki kararlara tepki!

"Var mısın? Yoksun!" Ankaragücü'nden 'Mor Ve Ötesi'nin 'Cambaz'şarkısıyla Fenerbahçe maçındaki kararlara tepki!

19.10.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Ankaragücü, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Sarı - lacivertliler, karşılaşmanın ardından hakem Halil Umut Meler ve VAR sisteminin kararlarını eleştirmişti. Teknik direktör Ömer Erdoğan, maç sonunda yaptığı açıklamalarla bu duruma tepki göstermişti. Ankaragücü'nün resmi Twitter hesabından bir paylaşım geldi. Tweet'te 'Mor Ve Ötesi' grubunun 'Cambaz' şarkısında yer alan "Var mısın? Yoksun!' sözleri yer aldı.

Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmişti. Eyaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, konuk ekip Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmış ve başkent ekibinden maç sonunda hakem kararlarına büyük tepki gelmişti. Teknik direktör Ömer Erdoğan da karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında hakem Halil Umut Meler ve VAR sisteminin kararlarını eleştirmişti.

ANKARAGÜCÜ'NDEN OLAY YARATAN PAYLAŞIM

"DİRSEĞE KART BİLE GÖSTERMEDİ"

"DİRSEĞE KART BİLE GÖSTERMEDİ"
Hakemlerin maçın seyrini değiştirdiğini dile getiren Erdoğan, "Hakemle ilgili not tutmuştum. Özellikle maçın ilk yarısında İrfan Can Kahveci'nin Emre Kılınç'a dirsek atmasına kart bile göstermedi. İkinci yarıda Tolga Ciğerci'ye tabanla müdahaleye yine kart göstermedi. Hakemler küçük dokunuşlarla maçın seyrini değiştiriyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

ÇOK KONUŞULAN PAYLAŞIM

ÇOK KONUŞULAN PAYLAŞIM
Yaşananların ardından Ankaragücü'nün resmi Twitter hesabından da çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

"VAR MISIN? YOKSUN!"

"VAR MISIN? YOKSUN!"
"Var mısın? Yoksun!" başlıklı tweet'te Fenerbahçe maçında yaşanan tartışmalı pozisyonlar yer alırken, arka planda 'Mor Ve Ötesi' grubunun 'Cambaz şarkısı çaldı.

ÖRÜMCEK AĞLARI

ÖRÜMCEK AĞLARI
Paylaşımda, VAR ekranının köşelerinde örümcek ağlarının bulunması da dikkat çekti.

KISA SÜREDE EN ÇOK PAYLAŞILANLAR ARASINA GİRDİ

KISA SÜREDE EN ÇOK PAYLAŞILANLAR ARASINA GİRDİ
Ankaragücü'nün resmi hesabından atılan videolu tweet kısa süre içerisinde en çok paylaşılanlar arasına girdi.
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