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  4. Ve bir rüya gerçek oluyor! Cristiano Ronaldo Dünya Kupası öncesi ev bile satın aldı...

Ve bir rüya gerçek oluyor! Cristiano Ronaldo Dünya Kupası öncesi ev bile satın aldı...

01.11.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United kariyeri sallantıda olan Cristiano Ronaldo için ortaya flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiltere'de kadro dışı kaldıktan sonra adı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan yıldız oyuncu için yalanlama gelince Türk taraftarların hayalleri suya düşmüştü. Ortaya atılan yeni iddia ise gündemi belirledi. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Cristiano Ronaldo için geri sayıma geçildi. Manchester United kariyerini sonlandırmaya hazırlanan Ronaldo için ortaya atılan yeni iddia taraftarları heyecanlandırdı. Türkiye'den özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray için yazılan Ronaldo için yöneticilerden yalanlama gelmiş ve taraftarın hayalleri suya düşmüştü.

İŞTE RONALDO GERÇEKLERİ

KADRO DIŞI KALMIŞTI

KADRO DIŞI KALMIŞTI
Manchester United'ın Tottenham'ı 2-1 mağlup ettiği maçta yedek kaldığı için sinirlenen ve hocasının kendisini son dakika oyuna almak istemesini reddedip stadyumu terk eden Ronaldo kadro dışı bırakılmıştı.

"KABUL EDİLEMEZ"

"KABUL EDİLEMEZ"
Kadro dışı kararının açıklanmasının ardından konuşan Erik Ten Hag; "Sezon öncesindeki Vallecano maçından sonra Ronaldo'ya yaptığının kabul edilemez olduğunu söyledim. Ancak, bunu sadece Ronaldo'ya değil tüm takıma söyledim. Bu ikinci kez oldu ve bir sonucu olmalıydı. Chelsea maçında Ronaldo oynayamayacak. Cristiano Ronaldo hala önemli bir oyuncumuz. Ronaldo'nun yaptığı davranışın bir sonucu olacaktı. Tottenham maçında oyuna girmeyi kabul etmedi. Bu takım içindeki herkes, davranışlarından sorumludur. Birlikte yaşayıp birlikte oynadığınızda sonuçlar gelecektir. Futbol bir takım sporudur." demişti.

GERİ Mİ DÖNÜYOR?

GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Bu gelişmelerden sonra İngiliz basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Son günlerde ülkesi Portekiz'e dönebileceğinin sinyallerini veren Ronaldo'nun oradan bir ev aldığı ortaya çıktı.

LIZBON'UN EN PAHALI EVİ OLACAK

LIZBON'UN EN PAHALI EVİ OLACAK
Cristiano Ronaldo'nun Lizbon'un en pahalı evine 18 milyon sterlinlik yatırım yaptığı ve 2023 yılına kadar bu evin hazırlanacağı aktarıldı.

HOCALARI AÇIKLAMIŞTI

HOCALARI AÇIKLAMIŞTI
Ronaldo'nun futbola başladığı takıma dönmek istemesinin ardından Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim, "Ronaldo üst düzey bir oyuncu. Herkes onun geri dönmesini hayal ediyor ancak şu anki maaşını ödeyecek durumumuz yok" şeklinde konuşmuştu.
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