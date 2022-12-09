MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Victoria’s Secret modeli Sara Sampaio bikinisini çıkarıp attı

Victoria’s Secret modeli Sara Sampaio bikinisini çıkarıp attı

09.12.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Victoria’s Secret modeli Sara Sampaio, sosyal medya paylaşımıyla nefes kesti. Minik bikinisiyle pozlarını paylaşan Sara Sampaio, bikinisini çıkardığı anları paylaştı.

Victoria's Secret modeli Sara Sampaio, bir mayo markası modellik yaparken inanılmaz fiziğini sergiledi.

BİKİNİSİNİ ÇIKARIP ATTI

Vogue ve Harper's Bazaar için de çalışan egzotik güzel , Doğu Afrika kıyılarındaki bir Tanzanya takımadası olan Zanzibar'da tatil yapıyor.

31 yaşındaki model, perşembe günü sosyal medya hesabından fotoğrafları yayınlayarak takipçilerinin koleksiyona ilk kez bakmalarını sağladı.

İlk resimde minik, iki parçalı küçük bir takım giyen model, kıvrımlarını da gözler önüne serdi.

Ünlü ismin fotoğrafları arasında hayal gücüne neredeyse hiçbir şey bırakmayan bir kare vardı.

Ünlü model paylaşımında bikinisini çıkarıp attı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sara sampaio Model bitcoin ne kadar oldu

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

'Bunu ilk kez açıklıyorum' diyerek canlı yayında duyurdu! 'EYT'de yaş sınırı olmayacaktı...'

'Bunu ilk kez açıklıyorum' diyerek canlı yayında duyurdu! 'EYT'de yaş sınırı olmayacaktı...'

17 yaşında geneleve satıldı! 'Bir günde 50-60 kişiyle...'

17 yaşında geneleve satıldı! 'Bir günde 50-60 kişiyle...'

Fiyatları duyan hayretler içinde kaldı! Profesör maaşlarını geçti: Yabancılar 25 bin, Türkler 40 bin TL istiyor

Fiyatları duyan hayretler içinde kaldı! Profesör maaşlarını geçti: Yabancılar 25 bin, Türkler 40 bin TL istiyor

9 odalı havuzlu ev dert oldu! Kira şoke etti

9 odalı havuzlu ev dert oldu! Kira şoke etti

''Depay ile dudak dudağa öpüşüyoruz''

''Depay ile dudak dudağa öpüşüyoruz''

İlginizi Çekebilir

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.