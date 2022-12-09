Victoria’s Secret modeli Sara Sampaio bikinisini çıkarıp attı

Victoria's Secret modeli Sara Sampaio, bir mayo markası modellik yaparken inanılmaz fiziğini sergiledi.
Vogue ve Harper's Bazaar için de çalışan egzotik güzel , Doğu Afrika kıyılarındaki bir Tanzanya takımadası olan Zanzibar'da tatil yapıyor.
31 yaşındaki model, perşembe günü sosyal medya hesabından fotoğrafları yayınlayarak takipçilerinin koleksiyona ilk kez bakmalarını sağladı.
İlk resimde minik, iki parçalı küçük bir takım giyen model, kıvrımlarını da gözler önüne serdi.
Ünlü ismin fotoğrafları arasında hayal gücüne neredeyse hiçbir şey bırakmayan bir kare vardı.
Ünlü model paylaşımında bikinisini çıkarıp attı.