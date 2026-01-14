Vinç trenin üzerine düştü: O da raydan çıkıp metrelerce yükseklikten yere çakıldı! Can kaybı var

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nakhon Ratchasima eyaletinde korkunç bir kaza meydana geldi.
Yüksek hızlı demir yolu inşaatında kullanılan bir vinç, başkent Bangkok'tan Ubon Ratchathani eyaletine giden seyir halindeki trenin üzerine düştü.
Kaza sonucu tren raydan çıkarak devrildi.
Alev alan trende ilk belirlemelere göre; 22 kişi yaşamını yitirdi, 50’den fazla kişi de yaralandı.
Yetkililer, trende 195 kişinin bulunduğunu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
