Vinç trenin üzerine düştü: O da raydan çıkıp metrelerce yükseklikten yere çakıldı! Can kaybı var

Tayland'da üzerine inşaat vinci düşen trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi yaralandı.

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nakhon Ratchasima eyaletinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Yüksek hızlı demir yolu inşaatında kullanılan bir vinç, başkent Bangkok'tan Ubon Ratchathani eyaletine giden seyir halindeki trenin üzerine düştü.

Kaza sonucu tren raydan çıkarak devrildi.

CAN KAYBI VAR

Alev alan trende ilk belirlemelere göre; 22 kişi yaşamını yitirdi, 50’den fazla kişi de yaralandı.

Yetkililer, trende 195 kişinin bulunduğunu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Tayland tren vinç
