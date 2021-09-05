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Vizontele nerede ve ne zaman çekildi? Vizontele oyuncuları kimler?

05.09.2021 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vizontele filmi 2000'li yıllara damga vurmuştu. Yılmaz Erdoğan senaryosunu yazdığı "Vizontele" filminin başrolünde oynamıştı. Türk sinemasının en çok izlenen filmleri arasında yer alan Vizontele'nin oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Altan Erkekli, Cem Yılmaz gibi başarılı isimler yer alıyor.

2000 yapımı Vizontele filmi aradan 20 sene geçse bile hala Türk sinemasının en popüler filmleri arasında yer alıyor. Başarılı oyuncu, yazar ve yönetmen olan Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan bu filmde, 1974'lerin başında bir kasabaya televizyon gelmesi konusu işleniyor. İşte detaylar...

VİZONTELE NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

VİZONTELE NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2021'de Vizontele filmi Hakkâri'de geçmekteyse de, burada çekim yapmak zor olduğu için çekimler, Van'ın Gevaş ilçesinde gerçekleşti.

VİZONTELE KONUSU NEDİR?

VİZONTELE KONUSU NEDİR?
Vizontele filminde 1974'lerin başında bir kasabaya televizyon gelmesi konu alınıyor. Televizyonun geleceğini duyan mahalle sakinleri, televizyonun neye benzediğini oldukça merak eder.
TRT'nin oraya sürgün gönderdiği memurlar alıcıyı kurmadan geri dönerler. Belediye Başkanı Nazmi bu işi halletmek için şehrin delisi olarak bilinen Emin'den yardım ister.
Emin aslında deli değildir. Teknolojik aletlere oldukça ilgili ve bütün radyoları tamir edebilen, ilginç hayatı olan bir kişidir.

VİZONTELE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

VİZONTELE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
* Yılmaz Erdoğan - Deli Emin * Demet Akbağ - Sıti Ana * Altan Erkekli - Nazmi * Cem Yılmaz - Fikri * Şebnem Sönmez - Gülizar * Bican Günalan - Sezgin * Erdal Tosun - Şeyhmuz * Cezmi Baskın - Latif * Meral Çetinkaya - Nevin * Yasemin Alkaya - Gülşen * Zeynep Tokuş - Asiye * İclal Aydın - Reyhan * Erkan Can - Mela Hüseyin * Tolga Çevik - Nazif * Mesut Çakarlı - Rıfat * Tuncer Salman - Ahmet * Serhat Özcan - Engin * Şafak Sezer - Veli * Şener Kökkaya - Basri * Zerrin Sümer - Zerrin * Selahattin Taşdöğen - Simo * Betül Arım - İsmihal * Sinan Bengier - Cevat * Deniz Erdoğan - Cevdet * Yaşar Akın - İhsan * Caner Alkaya - İso * Şenol Bali - Yılmaz * Şahin Yaylı - Musto * Sinan Kılıç - Aykut * Köksal Engür - Tekin * Can Kahraman - Ezo * Sertaç Demirtaş - Fikri'nin çırağı Yaşar
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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan Cem Yılmaz Demet Akbağ
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