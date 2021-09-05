Vizontele nerede ve ne zaman çekildi? Vizontele oyuncuları kimler?

2000 yapımı Vizontele filmi aradan 20 sene geçse bile hala Türk sinemasının en popüler filmleri arasında yer alıyor. Başarılı oyuncu, yazar ve yönetmen olan Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan bu filmde, 1974'lerin başında bir kasabaya televizyon gelmesi konusu işleniyor. İşte detaylar...

VİZONTELE NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?