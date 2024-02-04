'Vizontele'nin 'Rıfat'ı Mesut Çakarlı yeni mesleğiyle şaşırttı! Gözlerden uzak yaşayan oyuncu zâkir oldu

Kadir İnanır, Tarık Akan, Cihan Ünal, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay ve Müjde Ar gibi isimlerle çocuk yaşta kamera karşısına geçen Mesut Çakarlı son haliyle gündeme geldi.
Yeşilçam'ın çozuk yıldızı, 'Vizontele'nın 'Rıfat' karakteri Mesut Çakarlı, Habertürk'ten Aytekin Teker'e hayatını anlattı.
2014 yılında evlenen, "Artık 'baba' rolündeyim" diyen oyuncunun Safer ve Fatih iki çocuğu var.
Mesut Çakarlı açıklamasında "45 yaşında evlendim. Geç evlendim, geç baba oldum. İnsanlara erken evlenmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü yaş geçtikçe tahammül azalıyor. Çocuklar 'Baba futbol oynayalım' diyorlar ama yaş 52 olunca zorlanıyorsun" dedi.
Mesut Çakarlı, 2018 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğunun bir alt birimi olarak Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Bölümü'nde zâkir olarak çalışıyor.
Mesut Çakarlı, "Oyunculuğu bıraktınız mı?" sorusuna ise, "İyi bir rol gelirse oynarım. Çocuklarıma izah edemediğim bir rolde olmak istemem" şeklinde cevapladı.