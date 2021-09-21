Waffle nasıl yapılır? Waffle malzemeleri nelerdir?

Kolay yapımı ve malzeme çeşitliliğiyle, bir kere yiyenin bir daha yemek istediği waffle, çay saatlerinin ve koyu sohbetlerin favori tatlıları arasında yer alıyor. Ayrıca, ister dondurmalı, ister dondurmasız tüketerek, her mevsim gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Gelin, evde waffle yapımına hep birlikte göz atalım...
Waffle Hamuru Tarifi için gerekli malzemeler;
2 yumurta
1 yemek kaşığı toz şeker
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 çimdik tuz
1.5 su bardağı un
1 su bardağı süt
1/4 (çeyrek) su bardağı sıvı yağ
Süslemesi için malzemeler;
Çilek
Kivi
Muz
Ananas
Ahududu
Portakal
Sürülebilir çikolata
Çikolatalı sos (üzerine süs yapmak için)
Fındık
Ceviz
Hindistan cevizi
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