YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Waffle nasıl yapılır? Waffle malzemeleri nelerdir?

Waffle nasıl yapılır? Waffle malzemeleri nelerdir?

21.09.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Waffle, içerdiği meyve çeşitleri ve lezzetli hamuruyla, hem doyurucu hem de enfes tatlılar arasında ilk sırada yer alır. Ayrıca, çeşitli süslemelerle mideye olduğu kadar göze de hitap etmektedir. İşte adım adım waffle yapımı...

Kolay yapımı ve malzeme çeşitliliğiyle, bir kere yiyenin bir daha yemek istediği waffle, çay saatlerinin ve koyu sohbetlerin favori tatlıları arasında yer alıyor. Ayrıca, ister dondurmalı, ister dondurmasız tüketerek, her mevsim gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Gelin, evde waffle yapımına hep birlikte göz atalım...

Waffle Hamuru Tarifi için gerekli malzemeler;
2 yumurta
1 yemek kaşığı toz şeker
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 çimdik tuz
1.5 su bardağı un
1 su bardağı süt
1/4 (çeyrek) su bardağı sıvı yağ

Süslemesi için malzemeler;
Çilek
Kivi
Muz
Ananas
Ahududu
Portakal
Sürülebilir çikolata
Çikolatalı sos (üzerine süs yapmak için)
Fındık
Ceviz
Hindistan cevizi

İŞTE ADIM ADIM WAFFLE YAPIMI:

Waffle hamuru için yumurtaların akını ve sarını ayırmanız gerekir.
Yumurtanın akını, vanilya ile birlikte mikserle karıştırın. Köpürdükten sonra karıştırma işlemini sonlandırabilirsiniz.
Yumurtanın sarısını ise toz şeker ile karıştırın ve çırpın. Bu karışımı, daha önce hazırladığınız yumurta akı ve vanilya karışımının üzerine dökün. Kalan bütün malzemeleri yine aynı kasenin içine boşaltın.
Tüm malzemeleri hamurun kıvamı yoğunlaşana kadar karıştırın.
Elde ettiğiniz hamurunuzu waffle makinesine koyup pişirebilirsiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yaptıklarıyla tatlıyla şefleri şoke ettiler! Tadım yapmakta zorlandılar

Yaptıklarıyla tatlıyla şefleri şoke ettiler! Tadım yapmakta zorlandılar

Damadını yasak aşkıyla basıyor!

Damadını yasak aşkıyla basıyor!

İşte cevizli baklava tarifi ve malzemeleri!

İşte cevizli baklava tarifi ve malzemeleri!

Sadece 5 dakika sürüyor! Çocuklarınızla bile yapabilirsiniz

Sadece 5 dakika sürüyor! Çocuklarınızla bile yapabilirsiniz

Pankek nasıl yapılır?

Pankek nasıl yapılır?

Sütlaç nasıl yapılır? Sütlaç malzemeleri nelerdir?

Sütlaç nasıl yapılır? Sütlaç malzemeleri nelerdir?

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.